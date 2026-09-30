ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
169
Время на прочтение
2 мин

Тайное соглашение Трампа и Путина?: в Кремле сделали абсурдное заявление на фоне слухов об обмене с США

В Кремле отвергли сообщение о возможной схеме "заключенные в обмен на санкции". Песков также заявил, что в России якобы нет политзаключенных.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Санкции против РФ

Санкции против РФ

В Кремле заявили, что Россия якобы не обсуждала с Соединенными Штатами возможное смягчение американских санкций в обмен на освобождение ряда заключенных.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

Он также утверждает, что в России "нет никаких политических заключенных".

В то же время Песков подтвердил, что российские и американские спецслужбы продолжают регулярные контакты по поводу возможных обменов заключенными.

Смягчение санкций против РФ

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп якобы одобрил идею смягчать санкции против России в обмен на увольнение политзаключенных. В первую очередь речь шла об американских гражданах и, вероятно, о российских оппозиционерах, а не об украинских военнопленных или гражданских пленниках.

По имеющейся информации, такую модель предложил спецпосланник Джон Коул, ранее добившийся в Беларуси увольнения около 500 политзаключенных в обмен на ослабление санкций.

Параллельно Вашингтон и Минск начали обсуждать крупное соглашение по белорусскому калию. По словам Коула, к этим переговорам может быть привлечена и Россия, поскольку из-за европейских санкций экспорт беларуского калия потенциально придется осуществлять через российскую территорию.

План по Москве, по сообщениям, находится только на ранней стадии и имеет целью сдвинуть с места переговоры между Россией и США.

В то же время лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предупреждала, что схема «узники в обмен на санкции» может создать опасный стимул для России и Беларуси задерживать еще больше людей как потенциальный предмет торга.

Мы ранее информировали, что у президента США Дональда Трампа пока нет достаточных рычагов, чтобы заставить Путина прекратить горячую фазу войны до зимы.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie