Тайное соглашение Трампа и Путина?: в Кремле сделали абсурдное заявление на фоне слухов об обмене с США

Санкции против РФ

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В Кремле заявили, что Россия якобы не обсуждала с Соединенными Штатами возможное смягчение американских санкций в обмен на освобождение ряда заключенных.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

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Он также утверждает, что в России "нет никаких политических заключенных".

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В то же время Песков подтвердил, что российские и американские спецслужбы продолжают регулярные контакты по поводу возможных обменов заключенными.

Смягчение санкций против РФ

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп якобы одобрил идею смягчать санкции против России в обмен на увольнение политзаключенных. В первую очередь речь шла об американских гражданах и, вероятно, о российских оппозиционерах, а не об украинских военнопленных или гражданских пленниках.

По имеющейся информации, такую модель предложил спецпосланник Джон Коул, ранее добившийся в Беларуси увольнения около 500 политзаключенных в обмен на ослабление санкций.

Параллельно Вашингтон и Минск начали обсуждать крупное соглашение по белорусскому калию. По словам Коула, к этим переговорам может быть привлечена и Россия, поскольку из-за европейских санкций экспорт беларуского калия потенциально придется осуществлять через российскую территорию.

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План по Москве, по сообщениям, находится только на ранней стадии и имеет целью сдвинуть с места переговоры между Россией и США.

В то же время лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предупреждала, что схема «узники в обмен на санкции» может создать опасный стимул для России и Беларуси задерживать еще больше людей как потенциальный предмет торга.

Мы ранее информировали, что у президента США Дональда Трампа пока нет достаточных рычагов, чтобы заставить Путина прекратить горячую фазу войны до зимы.

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