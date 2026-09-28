Почему Трамп не давит на Путина: военный назвал неожиданную причину

Дональд Трамп / © Associated Press

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У президента США Дональда Трампа пока нет достаточных рычагов, чтобы заставить Путина прекратить горячую фазу войны до зимы.

Об этом в программе «Теперь Главное» в эфире Эспрессо заявил военнослужащий, исполнительный директор ОО «Институт геополитического измерения» Дмитрий Быков.

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По словам Быкова, украинские военные скептически оценивают нынешние усилия Трампа по завершению войны и не считают их такими, которые можно реализовать.

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«Наши собратья, я напрямую, мы не воспринимаем усилия Трампа сегодня как такие, которые можно было бы претворить в жизнь», — сказал Быков.

Военнослужащий считает, что на этом этапе у американского президента нет достаточных инструментов для того, чтобы заставить Путина прекратить боевые действия до зимнего периода.

Одним из главных средств давления на Россию Быков назвал санкции. Однако, по его мнению, Трамп пока не использует этот экономический рычаг из-за ситуации на нефтяном рынке.

Он не применяет по причине того, что не может повлиять на цену на нефть. Поскольку цена на нефть растет, и это приводит к тому, что ее экономика проседает все страны мира, в том числе Соединенных Штатов Америки», — сказал Быков.

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Отдельно военнослужащий упомянул закон Линдси Грэма, предусматривающий возможность усиления санкционного давления. По словам Быкова, Трамп пока опасается использовать этот инструмент.

«И он боится сейчас применения этого рычага, закона Линдси Гэма, который был проголосован и анонсирован, что Трамп может его применить», — отметил Быков.

По мнению военнослужащего, позиция американского президента также может быть связана с необходимостью сохранять поддержку избирателей в преддверии выборов.

«Он хочет перед выборами сохранить благосклонность своих избирателей, а также, возможно, убедить избирателей конкурирующих партий в том, что он достойный президент», — пояснил Быков.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не стал подтверждать, что согласился предоставить Украине разрешение на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп назвал масштаб потерь в войне России против Украины и призвал Зеленского и Путина договариваться.

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