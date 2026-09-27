Трамп не подтвердил слова Зеленского о производстве ракет Patriot: что произошло после встречи

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не стал подтверждать, что согласился предоставить Украине разрешение на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Об этом сообщает CNN.

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Лидеры США и Украины встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в начале этой недели. В пятницу Зеленский рассказал журналистам, что во время переговоров Трамп заявил о возможности получения Украиной лицензии на производство ракет для Patriot.

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«получит лицензию на производство ракет Patriot», — сказал Зеленский, пересказывая слова президента США.

Однако на следующий день CNN обратился к Трампу с вопросом о возможном лицензионном соглашении. Американский президент подтвердил, что обсуждал с Зеленским ракеты-перехватчики Patriot, имеющие важное значение для украинской противовоздушной обороны.

В то же время, Трамп не подтвердил, что согласился на лицензирование их производства в Украине. Он сосредоточился на необходимости достижения договоренности между Киевом и Москвой.

«Мы обсуждали множество разных тем, и по многим из них… достигли полного взаимопонимания. Но знаете, чего я хочу от него? Чтобы он заключил сделку. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, а Путин с ним», — сказал Трамп о встрече.

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Ракеты-перехватчики для систем Patriot принадлежат к нескольким видам вооружения, способным противодействовать баллистическим ракетам. В то же время, недавний дефицит таких боеприпасов на мировом рынке заставил многие страны срочно усиливать собственные запасы и системы противовоздушной обороны.

Ситуация с доступностью ракет также отразилась на их поставках Украине.

Зеленский уже долго добивается от США разрешения на производство ракет-перехватчиков Patriot непосредственно в Украине. Киев, в частности, ссылается на заявление Трампа, сделанное еще в июле, когда американский президент допускал возможность соответствующей договоренности, вероятно, с участием американских компаний.

На фоне масштабных российских атак на Украину вопрос обеспечения достаточным количеством ракет Patriot остается одним из ключевых для украинской противовоздушной обороны.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп принял окончательное решение о передаче Украине лицензий на производство ракет для систем ПВО Patriot.

Мы ранее информировали, что американские чиновники гарантировали выделение Киеву почти 400 миллионов долларов военной поддержки, которые Конгресс США одобрил еще в конце прошлого года.

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