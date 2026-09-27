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Три знака Зодиака, которые сегодня могут «собрать» то, что «посеяли»
Символом этого дня является виноград, что говорит о плодородии нынешних лунных суток и, как следствие, и необходимости собирать «урожай».
Правда, нельзя сказать, что для всех он окажется одинаково успешным — тут, как говорится, что «посеешь», то и «пожнешь».:
Сегодня, 27 сентября, собирать «урожай» можно представителям всех знаков Зодиака, но три из них смогут «собрать» только то, что «посеяли». .
Овен
Овны, несмотря на свойственную им вспыльчивость и неуравновешенность, работы не боятся. Благодаря этому они могут рассчитывать на солидный «урожай» в виде весомых результатов выполненных работ и соответствующих гонораров, а, возможно, и премий.
Рак
Раков, как представителей самого чувствительного знака зодиакального круга, ждет «урожай» не материального, а морального плана. Чем больше добра они успели сделать в предыдущий период, тем серьезнее будет ответная благодарность, которая может прилететь к ним в виде бумеранга.
Козерог
Козероги, будучи главными трудоголиками Зодиака, чаще всего бывают довольны вознаграждением, которое получают за свои усилия. Не окажется поводов для обиды у них и на этот раз — их работодатели будут настолько довольны результатами ихтруда, что оплатят все сделанное с лихвой.
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