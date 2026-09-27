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- Украина
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Трое погибших и четверо раненых: Россия ударила по Запорожской области
Четверо жителей региона получили ранения.
В результате российской атаки по Запорожской области в ночь на 27 сентября погибли три человека. Еще четверо жителей региона получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.
По его словам, один человек погиб в результате удара по поселку Камышеватое.
«Враг ударил по поселку. Один дом разрушен, еще несколько рядом повреждено», — говорится в сообщении.
В результате этой атаки также пострадали четыре человека.
Еще два человека — мужчина и женщина — погибли в результате удара по автомобилю в населенном пункте Новотаврийское.
«Враг ударил по автомобилю, который ехал по селу. Машина загорелась», — заявил Семикин.
Ранее сообщалось, что в ночь на 27 марта российские войска атаковали Киев беспилотником. В Соломенском районе столицы зафиксировали попадание в складское здание, после чего там вспыхнул пожар.
Мы ранее информировали, что Украину с утра 27 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.