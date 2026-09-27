Трое погибших и четверо раненых: Россия ударила по Запорожской области

Последствия удара по Запорожской области / © Запорожская ОВА

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В результате российской атаки по Запорожской области в ночь на 27 сентября погибли три человека. Еще четверо жителей региона получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.

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По его словам, один человек погиб в результате удара по поселку Камышеватое.

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«Враг ударил по поселку. Один дом разрушен, еще несколько рядом повреждено», — говорится в сообщении.

В результате этой атаки также пострадали четыре человека.

Еще два человека — мужчина и женщина — погибли в результате удара по автомобилю в населенном пункте Новотаврийское.

«Враг ударил по автомобилю, который ехал по селу. Машина загорелась», — заявил Семикин.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 27 марта российские войска атаковали Киев беспилотником. В Соломенском районе столицы зафиксировали попадание в складское здание, после чего там вспыхнул пожар.

Мы ранее информировали, что Украину с утра 27 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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