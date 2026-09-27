Портников раскрыл, что может заставить Кремль остановить войну: «Другой возможности не было»

Кремль / © pexels.com

Реклама

Ответные удары могут ослаблять Россию, однако сами по себе они не способны заставить Кремль прекратить атаки на Украину.

Об этом Портников рассказал в эфире Эспрессо.

Реклама

По словам журналиста, Украина должна отвечать на российские удары, однако не следует ожидать, что атаки по территории России автоматически приведут к прекращению обстрелов украинских городов. Более того, такие действия могут вызвать дальнейшее обострение.

Реклама

«Я не говорю, что не нужно отвечать на удар. Я уверен, что нужно. Я просто говорю, что не нужно питать иллюзий и считать, что украинские удары быстро приведут к тем результатам, которых мы ожидаем», — подчеркнул журналист.

Портников отметил, что российские власти способны использовать последствия атак и гибель граждан РФ как аргумент для оправдания дальнейшего ведения войны. В то же время, эти события могут стать основой для усиления антиукраинской пропаганды внутри России.

«Не надейтесь на ответные удары. Ответные удары не принесут вам результата, на который вы рассчитываете, потому что вы имеете дело с авторитарным режимом», — отметил Портников.

По его убеждению, ключевым фактором для завершения войны должно стать не стремление мести, а создание условий, при которых Россия потеряет экономическую способность продолжать агрессию.

Реклама

«Истечение войны и страданий может произойти только тогда, когда у России не будет достаточного количества ресурсов и достаточных денег на продолжение войны. Другой возможности остановить российско-украинскую войну никогда не было», — заявил он.

Отдельно Портников предостерег от атак, в результате которых могут пострадать гражданские жители России. По его словам, Москва способна использовать такие случаи, как инструмент информационного влияния на западную аудиторию.

Он также обратил внимание на возможные политические последствия такой пропаганды для стран, от поддержки которых в значительной степени зависит Украина.

«Эта пропаганда будет с радостью использована ультраправыми и ультралевыми силами в Европе накануне избирательных циклов в странах, от помощи которых критически зависит выживание Украины», — подытожил журналист.

Реклама

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что хочет от президента Украины Владимира Зеленского заключить соглашение с российским диктатором Путиным.

Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин готовит масштабный конфликт со странами НАТО, который может начаться с гибридного инцидента с массовыми жертвами на территории Североатлантического союза.

Новости партнеров

Новости партнеров