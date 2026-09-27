Во Франции разразился скандал из-за слов кандидата в президенты об Украине

Жан-Люк Меланшон / © Reuters

Реклама

Лидер французской леворадикальной партии «Непокоренная Франция » (LFI) Жан-Люк Меланшон, планирующий баллотироваться на президентских выборах 2027 года, оказался в центре критики из-за своих заявлений по поводу российско-украинской войны.

Об этом пишет французское издание Le Monde.

Реклама

Во время предвыборной пресс-конференции 23 сентября Меланшон заявил, что усиление «угрозы со стороны России» может быть связано с украинскими ударами по целям в глубине российской территории. В то же время, политик подчеркнул, что не оправдывает действия России и не стремится избегать противостояния с ней.

Реклама

Эти высказывания повлекли за собой резкую реакцию среди французских политиков, в том числе представителей левого политического лагеря.

Кандидатка от «зеленых» Марин Тонделье подчеркнула, что Украина является демократией, подвергшейся российской агрессии еще в 2014 году. По ее мнению, отождествлять агрессора и жертву недопустимо.

Центристский кандидат Рафаэль Глюксман также выступил с критикой позиции Меланшона.

«Мир — это не подчинение тирану, начинающему войны».

Реклама

Автор материала отмечает, что высказывания Меланшона фактически приближают его позицию к риторике кандидатов, чьи заявления о войне в Украине больше всего перекликаются с позициями Кремля.

В этом контексте Le Monde также упоминает кандидата от Коммунистической партии Фабьена Русселя. В то же время, издание обращает внимание, что даже представитель ультраправых сил Марин Ле Пен недавно резко раскритиковала Москву, обвинив Кремль в эскалации.

Уже 24 сентября во время прений Меланшон попытался смягчить негативную реакцию на свои предыдущие слова. Он заявил, что намеренно спровоцировал собеседников, чтобы привлечь внимание к обсуждению этой темы.

В то же время, политик не отказался от своей позиции. При этом он выразил поддержку выводу российских войск с территории Украины.

Реклама

Меланшон также предложил поэтапную стратегию деэскалации, которая, в частности, предусматривает запрещение дальнобойных ударов.

«Нельзя заставить россиян потерять лицо, но нельзя заставить и украинцев потерять лицо», — заявил он.

Как пишет Le Monde, таким образом политик фактически снова поставил Россию и Украину в одинаковое положение в контексте необходимости избегать дальнейшей эскалации.

25 сентября представителям LFI пришлось публично разъяснять позицию своего лидера.

Депутат Клеманс Гетте напомнила, что партия с самого начала осуждала российскую агрессию против Украины. В то же время, по ее словам, в LFI считают, что удары по Москве не способствуют деэскалации.

Le Monde отмечает, что ситуация вокруг заявлений Меланшона поднимает вопрос о том, какой может быть его политика в отношении Украины в случае прихода к власти после президентских выборов в следующем году.

6 сентября глава фракции LFI в Национальном собрании Франции Матильда Пано заявила, что партия будет продолжать поддерживать украинцев до завершения российской агрессии.

В ноябре 2022 года депутаты LFI воздержались во время голосования за резолюцию в поддержку Украины. А в марте 2024 года партия выступила против заключения договора безопасности с Украиной.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Франции от ультралевой партии «Франция непокоренная» Жан-Люк Меланшон заявил о якобы подготовке Соединенных Штатов Америки к войне с Китаем.

Мы ранее информировали, что кандидат в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен заявила, что ее стремление вывести страну из интегрированного командования НАТО остается в силе, но после окончания войны в Украине.

Новости партнеров

Новости партнеров