Молодую модель нашли расчлененной в авто ее экс-парня: жуткие подробности (фото)

Бразильская модель ЛарисаС.

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На придорожной площадке во Франции таможенники остановили авто, в багажнике которого обнаружили расчлененное тело пропавшей 25-летней бразильской модели Ларисы С. За рулем находился ее бывший парень, которого сразу задержала полиция.

Об этом сообщило Nice Matin.

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На трассе А8 во Франции таможенники во время случайной проверки автомобиля в багажном отделении под пленкой и одеждой обнаружили расчлененное тело 25-летней модели, сложенное в мешки.

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За рулем машины находился бывший парень погибшей — 29-летний гражданин Алжира. Мужчину задержали по подозрению в убийстве.

Лариса три года жила в Ницце, где работала моделью. Перед трагедией одна из ее знакомых сообщила об исчезновении девушки.

Тело обнаружили 21 сентября в регионе Вар недалеко от Бриньоля — примерно в 130 км от Ниццы. В то же утро мать находившейся в Бразилии Ларисы пыталась связаться с бывшим парнем дочери и написала ему: «Где моя дочь? Что с ней произошло?» — однако к тому моменту девушка уже была мертва.

Впоследствии судмедэксперты подтвердили личность погибшей. Французские и бразильские СМИ сообщают, что тело модели было сильно изуродовано.

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Бразильская модель Лариса С.

Подозреваемый был заключен под стражу. Вечером 24 сентября эту информацию подтвердил прокурор Ниццы Дамьен Мартинелли. Также стало известно, что мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Следователи устанавливают обстоятельства и точную причину смерти Ларисы, а также пытаются восстановить ход событий, предшествовавших трагедии.

Правоохранители уже провели обыск в квартире по улице Ленваль, где проживала модель. После этого помещение опечатали. Расследование убийства продолжается.

Напомним, американского певца Дэвида Энтони Берка (D4vd) обвинили в жестоком убийстве и расчленении бензопилой 14-летней Селесты Ривас Эрнандес, останки которой в прошлом году нашли в его Tesla. По версии следствия, артист убил девушку в апреле 2025 года из-за угроз раскрыть их тайную связь, которая началась, когда Селесте было 11 лет.

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