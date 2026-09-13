Сделала шесть процедур за раз: женщина собирала деньги на пластику два года и умерла после операции

Женщина умерла после длительной пластической операции. / © Pixabay

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В бразильском городе Гояния 51-летняя Андреа Виейра Гаспар умерла после проведения сразу шести косметических процедур. Женщина специально прилетела из Испании в местную клинику , чтобы осуществить свою давнюю мечту об обновленном облике.

О шокирующих деталях этого медицинского инцидента пишет Bored Panda.

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Масштабная операция и вопросы подготовки

Андреа потратила два года, чтобы накопить 118 тысяч бразильских реалов — около 23 тысяч долларов — на вожделенные процедуры. Она договорилась с пластическим хирургом о проведении шести косметических процедур в рамках одного вмешательства, включая подтяжку лица, блефаропластику, липосакцию и пересадку жира на лицо.

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Операция длилась более восьми часов. По словам сестры погибшей, у женщины даже не было личной предоперационной встречи с врачом, а все необходимые анализы сдала еще в Испании и прислала результаты бразильской медицинской команде.

При этом, как утверждает семья, документы свидетельствовали о наличии у Андреа бактериальной инфекции перед началом процедур. Доступные данные не подтверждают, что именно эта инфекция повлекла за собой смерть женщины или что из-за нее операцию должны были отменить.

Ухудшение состояния и позиция больницы

Вскоре после операции состояние пациентки начало стремительно ухудшаться. По словам ее сестры, у Андреа сильно отек язык, после чего возникли проблемы с дыханием.

Родственница утверждает, что пыталась добиться помощи через медицинскую команду и неоднократно звонила по телефону в больницу. По ее словам, в медицинском учреждении не было отделения интенсивной терапии и скорой помощи.

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Андреа Виейра Гаспар / © Facebook

«Моя сестра умирает ради Бога. Вы отвечаете на телефон, но никто не приходит», – вспомнила женщина свой разговор с клиникой.

По словам сестры, Андреа несколько раз пытались реанимировать, но в конце концов она скончалась на ее руках. Семья погибшей после этого потребовала ответов относительно того, получила ли пациентка надлежащую помощь после ухудшения состояния.

Представители больницы категорически исключают обвинения в неоказании надлежащей помощи. Юрист медицинского учреждения Кристиэне Перейра Коуту заявила, что пациентка получила неотложную помощь сразу после ухудшения состояния, а медицинский и сестринский персонал принял все необходимые меры.

Больница также заявила, что имеет записи о предоставленном лечении и готова передать их компетентным органам в рамках расследования. Сам хирург Лессандро Мартинс выразил соболезнования семье и отказался комментировать детали лечения из-за врачебной тайны.

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Он заявил, что предоставит все необходимые пояснения компетентным органам, которые должны установить обстоятельства смерти пациентки.

Напомним, 28-летняя София Липс из Манчестера, которую называют обладательницей «крупнейших губ Британии», решила самостоятельно делать себе инъекции филеров . Дело в том, что профессиональные клиники отказались проводить ей дальнейшие процедуры.

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