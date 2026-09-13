Зробила шість процедур за раз: жінка збирала гроші на пластику два роки і померла після операції

Жінка померла пілся тривалої пластичної операції / © Pixabay

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У бразильському місті Гоянія 51-річна Андреа Вієйра Гаспар померла після проведення одразу шести косметичних процедур. Жінка спеціально прилетіла з Іспанії до місцевої клініки, щоб здійснити свою давню мрію про оновлену зовнішність.

Про шокувальні деталі цього медичного інциденту пише Bored Panda.

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Масштабна операція та питання до підготовки

Андреа витратила два роки, щоб накопичити 118 тисяч бразильських реалів — близько 23 тисяч доларів — на омріяні процедури. Вона домовилася з пластичним хірургом про проведення шести косметичних процедур в межах одного втручання, серед яких були підтяжка обличчя, блефаропластика, ліпосакція та пересадка жиру на обличчя.

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Операція тривала понад вісім годин. За словами сестри загиблої, жінка навіть не мала особистої передопераційної зустрічі з лікарем, а всі необхідні аналізи здала ще в Іспанії та надіслала результати бразильській медичній команді.

При цьому, як стверджує родина, документи свідчили про наявність у Андреа бактеріальної інфекції перед початком процедур. Доступні дані не підтверджують, що саме ця інфекція спричинила смерть жінки або що через неї операцію мали скасувати.

Погіршення стану та позиція лікарні

Невдовзі після операції стан пацієнтки почав стрімко погіршуватися. За словами її сестри, у Андреа сильно набряк язик, після чого виникли проблеми з диханням.

Родичка стверджує, що намагалася домогтися допомоги через медичну команду та неодноразово телефонувала до лікарні. За її словами, у медичному закладі не було відділення інтенсивної терапії та машини швидкої допомоги.

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Андреа Вієйра Гаспар / © Facebook

«Моя сестра помирає, заради Бога. Ви відповідаєте на телефон, але ніхто не приходить», — згадала жінка свою розмову з клінікою.

За словами сестри, Андреа кілька разів намагалися реанімувати, але зрештою вона померла на її руках. Родина загиблої після цього почала вимагати відповідей щодо того, чи отримала пацієнтка належну допомогу після погіршення стану.

Представники лікарні категорично відкидають звинувачення у ненаданні належної допомоги. Юристка медичного закладу Крістіене Перейра Коуту заявила, що пацієнтка отримала невідкладну допомогу одразу після погіршення стану, а медичний і сестринський персонал вжив усіх необхідних заходів.

Лікарня також заявила, що має записи про надане лікування та готова передати їх компетентним органам у межах розслідування. Сам хірург Лессандро Мартінс висловив співчуття родині та відмовився коментувати деталі лікування через лікарську таємницю.

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Він заявив, що надасть усі необхідні пояснення компетентним органам, які мають встановити обставини смерті пацієнтки.

Нагадаємо, 28-річна Софія Ліпс із Манчестера, яку називають володаркою «найбільших губ Британії», вирішила самостійно робити собі ін’єкції філерів. Річ у тім, що професійні клініки відмовилися проводити їй подальші процедури.

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