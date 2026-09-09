Породілля померла наступного дня після пологів: лікарів звинувачують у недбалості

Могила жінки, яка померла після пологів / © скриншот з відео

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У Житомирській області померла породілля Катерина Римарева, яка напередодні перенесла кесарів розтин і народила доньку. Її чоловік Олександр Римарев вважає, що смерть дружини могла бути спричинена неналежним виконанням лікарями професійних обов’язків, і звернувся із заявою до поліції.

Про це повідомляє «Суспільне».

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За словами чоловіка, 22 серпня Катерина, яка перебувала на 36-му тижні вагітності, звернулася до лікарні №1 у Житомирі через погіршення самопочуття та високий артеріальний тиск. Наступної ночі її стан погіршився, після чого жінку перевели до реанімації.

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23 серпня їй провели кесарів розтин. Після операції породілля та новонароджена донька перебували в реанімаційному відділенні. За словами Олександра, протягом дня стан Катерини погіршувався, зокрема у неї виникли проблеми з диханням та роботою нирок.

24 серпня чоловікові повідомили про смерть дружини. Катерина померла наступного дня після пологів.

Олександр Римарев заявив, що не погоджується з поясненнями щодо причин смерті дружини. За його словами, у медичному висновку зазначили, що причиною смерті став тромб, який відірвався та потрапив до легенів, а згодом — до інших органів.

«Вона померла не через хворобу, а через халатність лікарів», — заявив чоловік.

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Він також стверджує, що медичні документи дружини йому не повернули, за винятком висновку про смерть. Олександр подав заяву до поліції 27 серпня, попросивши перевірити обставини загибелі Катерини та дії медичних працівників.

Поліція розпочала розслідування

У Житомирському районному управлінні поліції №2 повідомили «Суспільному», що за фактом смерті жінки розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України.

Йдеться про можливе невиконання або неналежне виконання медичними чи фармацевтичними працівниками професійних обов’язків, якщо це спричинило тяжкі наслідки для пацієнта.

«Нині поліцейські вживають заходів щодо отримання з медичного закладу документації щодо лікування жінки», — повідомила старша інспекторка з комунікації Житомирського районного управління поліції №2 Лілія Корчемна.

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За її словами, отримані медичні документи мають стати основою для проведення експертиз. Саме вони повинні допомогти встановити причину смерті Катерини Римаревої та визначити, чи були в діях медичних працівників порушення.

Що кажуть в лікарні

Журналісти «Суспільного» звернулися за коментарем до завідувачки пологового відділення лікарні №1 у Житомирі Світлани Данилюк. Вона відмовилася коментувати ситуацію на камеру, пояснивши це тим, що наразі триває розслідування і ще немає остаточних результатів патологоанатомічних досліджень.

«Йде розслідування, тому що родичі подали заяву в поліцію», — сказала Данилюк.

Лікар Андрій Корбутяк, якого чоловік згадував у своїй розповіді про лікування дружини, також не став коментувати ситуацію. Він пояснив це конфіденційністю інформації про пацієнтів.

У департаменті охорони здоров’я Житомирської області повідомили, що 10 вересня має відбутися засідання лікарської комісії. Водночас, за словами заступника керівника департаменту Віктора Лучківа, смерть Катерини Римаревої на цьому засіданні не розглядатимуть, оскільки відповідні матеріали до департаменту ще не надходили.

Результати правоохоронного розслідування та експертиз мають встановити, що саме спричинило смерть жінки та чи є підстави для юридичної відповідальності медичних працівників.

У Катерини Римаревої залишилося дві доньки.

Нагадаємо, нещодавно стали відомі подробиці резонансного розстрілу відомого в Україні та поза її межами лікаря-репродуктолога Ігоря Ільїна, пацієнткою якого була найстарша українська породілля Валентина Підвербна.

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