Тисячі людей потрапляють до лікарень через ібупрофен: лікарі попередили про небезпечну помилку

Пігулки. Ілюстративне зображення / © Pixabay

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Тисячі людей потрапляють до лікарень через побічні реакції, пов’язані з неправильним поєднанням медикаментів. Особливу небезпеку становить поширена практика прийому ібупрофену разом з іншими препаратами.

Про це пише видання Mirror.

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З посиланням на The Times, видання зазначило, що близько восьми мільйонів жителів Великої Британії перебувають у зоні підвищеного ризику побічних ефектів, оскільки регулярно приймають щонайменше п’ять різних препаратів. При цьому близько 2,2 мільйона людей щодня приймають десять і більше медикаментів.

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Статистика Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS) свідчить, що щодня близько 1000 літніх пацієнтів потрапляють до лікарень для надання невідкладної допомоги через реакції на препарати, які вони приймають. Майже у третині таких випадків проблеми пов’язані з взаємодією ібупрофену з іншими ліками.

У чому особлива небезпека ібупрофену

Як зазначає Mirror, ризик небезпечних реакцій зростає разом із кількістю медикаментів, які людина приймає одночасно. Дослідження показують, що у людей, які приймають десять або більше препаратів, ризик госпіталізації через токсичну взаємодію ліків приблизно в чотири рази вищий.

Серед можливих наслідків несумісного поєднання препаратів — різке падіння артеріального тиску, сильне запаморочення та сплутаність свідомості. Для людей похилого віку такі реакції можуть бути особливо небезпечними, оскільки збільшують ризик падінь та інших ускладнень.

«Чим більше таблеток ви приймаєте, тим вища ймовірність взаємодій між ними, і це стається тим частіше, чим старшою є людина», — заявила The Times 56-річна Джагдіп Десі, президент Британського геріатричного товариства.

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За інформацією видання, знеболювальні препарати на основі ібупрофену пов’язані майже з 30% випадків побічних реакцій, що виникають через взаємодію ліків у госпіталізованих пацієнтів.

З якими ліками не слід поєднувати ібупрофен

Окрему небезпеку становить одночасний прийом ібупрофену з іншими нестероїдними протизапальними препаратами (НПЗЗ), зокрема напроксеном, целекоксибом або високими дозами аспірину. Таке поєднання може істотно підвищувати ризик виразки шлунка та шлунково-кишкової кровотечі.

Також обережності потребує поєднання ібупрофену з антикоагулянтами та антиагрегантами — препаратами, що впливають на згортання крові. Серед них варфарин, гепарин, апіксабан, ривароксабан та низькі дози аспірину. Одночасний прийом може збільшувати ризик серйозних внутрішніх кровотеч.

Ібупрофен також може впливати на дію деяких препаратів від підвищеного тиску та створювати додаткове навантаження на нирки. Йдеться, зокрема, про інгібітори АПФ, блокатори рецепторів ангіотензину та бета-блокатори.

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Окремий ризик виникає при поєднанні ібупрофену з діуретиками, такими як фуросемід або гідрохлоротіазид. У деяких випадках це може знижувати ефективність сечогінних засобів та підвищувати ризик порушення роботи нирок, особливо якщо людина зневоднена.

Серед інших потенційно небезпечних комбінацій — ібупрофен з деякими антидепресантами, зокрема сертраліном, флуоксетином, циталопрамом або венлафаксином. Таке поєднання може збільшувати ризик кровотеч із верхніх відділів шлунково-кишкового тракту.

Поєднання з пероральними кортикостероїдами, такими як преднізолон або дексаметазон, також може суттєво підвищувати ризик виразки шлунка та кровотечі.

Крім того, ібупрофен може уповільнювати виведення з організму літію та метотрексату, через що концентрація цих речовин у крові здатна зрости до токсичного рівня.

Проблема особливо актуальна для людей похилого віку, які часто одночасно приймають кілька препаратів від різних захворювань. До 70 років понад дві п’ятих усіх пацієнтів в Англії приймають п’ять або більше медикаментів.

Фахівці водночас наголошують на важливості не змінювати самостійно призначену схему лікування. Перед поєднанням ібупрофену з іншими медикаментами варто перевірити можливі взаємодії з лікарем або фармацевтом, особливо якщо людина регулярно приймає кілька препаратів.

Нагадаємо, експериментальний препарат для боротьби з ожирінням ретатрутид лише проходить клінічні випробування, однак його вже активно продають на чорному ринку. Покупці не мають гарантій щодо складу та походження такої продукції, тому фактично не знають, яку саме речовину собі вводять.

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