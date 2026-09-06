"Міс Світу - 2026": корону здобула представниця Домініканської Республіки

"Міс Світу - 2026" / © Getty Images

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У суботу, 5 вересня, у В’єтнамі відбувся грандіозний фінал 73-го конкурсу краси «Міс Світу». Переможницею стала Джохейррі Мола з Домініканської Республіки.

24-річна педагогиня, журналістка та громадська активістка була коронована представницею Таїланду Опал Сучати Чуангсрі, яка здобула титул «Міс Світу» 2025 року.

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«Міс Світу — 2026» / © Getty Images

Перемога Моли стала для Домініканської Республіки другою в історії конкурсу — через 44 роки після того, як 1982 року Маріасела Альварес стала першою представницею цієї країни, яка перемогла.

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Мола здобула освіту за спеціальністю «управління та адміністрування бізнесу», дівчина нині викладає англійською мовою літературу та суспільствознавство, а також заснувала ініціативу Voices of Tomorrow, яка сприяє доступу до англомовної освіти для дітей та молоді з вразливих громад.

«Міс Світу — 2026» / © Getty Images

Конкурс розпочався за участю 111 конкурсанток, але чвертьфіналу пройшло лише 40 учасниць, а до наступного етапу — 20 середяких була і українка Валерія Лісовська. Потім було відібрано 12 найкращих, після чого визначили шість фіналісток, які представляли чотири регіони, а також категорії Beauty With a Purpose та People’s Choice. В результаті першою віцекоролевою стала Елізабет Рейнс з Іспанії, а другою віцекоролевою — Таанусія Четті з Малайзії.

«Міс Світу — 2026» / © Getty Images

Конкур не обмежувався лише виходами на сцену, адже змагання стартували 9 серпня та включали конкурсні випробування, інтерв’ю, покази мод, культурні програми й благодійні заходи в різних куточках В’єтнаму.

«Міс Світу — 2026» / © Getty Images

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