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"Міс Світу - 2026": корону здобула представниця Домініканської Республіки
Фінал став кульмінацією майже місячних змагань, під час яких учасниці проходили численні випробування та представляли свої країни на міжнародній сцені.
У суботу, 5 вересня, у В’єтнамі відбувся грандіозний фінал 73-го конкурсу краси «Міс Світу». Переможницею стала Джохейррі Мола з Домініканської Республіки.
24-річна педагогиня, журналістка та громадська активістка була коронована представницею Таїланду Опал Сучати Чуангсрі, яка здобула титул «Міс Світу» 2025 року.
Перемога Моли стала для Домініканської Республіки другою в історії конкурсу — через 44 роки після того, як 1982 року Маріасела Альварес стала першою представницею цієї країни, яка перемогла.
Мола здобула освіту за спеціальністю «управління та адміністрування бізнесу», дівчина нині викладає англійською мовою літературу та суспільствознавство, а також заснувала ініціативу Voices of Tomorrow, яка сприяє доступу до англомовної освіти для дітей та молоді з вразливих громад.
Конкурс розпочався за участю 111 конкурсанток, але чвертьфіналу пройшло лише 40 учасниць, а до наступного етапу — 20 середяких була і українка Валерія Лісовська. Потім було відібрано 12 найкращих, після чого визначили шість фіналісток, які представляли чотири регіони, а також категорії Beauty With a Purpose та People’s Choice. В результаті першою віцекоролевою стала Елізабет Рейнс з Іспанії, а другою віцекоролевою — Таанусія Четті з Малайзії.
Конкур не обмежувався лише виходами на сцену, адже змагання стартували 9 серпня та включали конкурсні випробування, інтерв’ю, покази мод, культурні програми й благодійні заходи в різних куточках В’єтнаму.