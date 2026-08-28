Вперше за 75 років: "Міс США" стала заміжня жінка, яка має дитину

«Міс США» Джастус Келлі / © Getty Images

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Фінал конкурсу відбувся 27 серпня і за головну корону змагалися представниці всіх 50 штатів США та округу Колумбія. Ювілейний конкурс отримав символічну назву «75 років ікон» — організатори присвятили його жінкам, які протягом десятиліть представляли бренд «Міс США».

Новою володаркою титулу стала Джастус Келлі, яка раніше представляла Вірджинію на конкурсі «Міс Вірджинія США» 2026 року, а корону їй передала переможниця минулого року — Одрі Еккерт.

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«Міс США» Джастус Келлі / © Getty Images

Перемога Келлі стала особливою через зміни, які організатори конкурсу внесли у правила 2023 року, коли скасували верхню вікову межу для учасниць, а також дозволили брати участь жінкам, які мають дітей. Таким чином, Келлі стала першою матір’ю в історії, яка здобула титул «Міс США». Крім того, вона стала першою заміжньою жінкою, яка отримала цю корону.

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Її перемога демонструє, наскільки змінився конкурс краси за останні роки. Якщо раніше подібні змагання мали значно жорсткіші вікові та особисті вимоги до учасниць, то тепер організатори прагнуть зробити конкурс відкритішим для жінок із різним життєвим досвідом.

«Міс США» Джастус Келлі / © Getty Images

Разом із титулом нова «Міс США» отримає значний призовий пакет, загальна вартість якого перевищує 685 тисяч доларів. До нього входять зарплата у розмірі 150 тисяч доларів, автомобіль Range Rover, річна оренда апартаментів у розкішному житловому комплексі в Маямі, членство у Westgate Vacation Home Club та гардероб для участі в конкурсі Miss Universe вартістю 30 тисяч доларів.

Окрім Джастус Келлі до фіналу традиційно дійшло ще чотири жінки: «Міс Айова» Маделін Еріксон, «Міс Юта» Алайзія Крістофер, «Міс Флорида» Ейлін Черкіара та «Міс Пенсильванія» Елізабет Войт.

Топ-5 конкурсу «Міс США-2026»: «Міс Айова» Маделін Еріксон, «Міс Юта» Алайзія Крістофер, «Міс Вірджинія» Джастус Келлі, «Міс Флорида» Ейлін Черкіара та «Міс Пенсильванія» Елізабет Войт / © Getty Images

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