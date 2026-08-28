Коронація короля Гаральда V: королівська родина Норвегії показала історичні кадри

Король Гаральд V / © Associated Press

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Гаральд V був королем Норвегії від 17 січня 1991 року до 28 серпня 2026 року. Вступив на престол після смерті батька, короля Улафа V.

Він був першим королем Норвегії з ім'ям Гаральд з початку XII століття, з часів Гаральда IV.

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Король Гаральд V / © Associated Press

Після смерті батька 17 січня 1991 Гаральд автоматично вступив на норвезький престол. Він став першим норвезьким монархом, який народився на території цієї країни.

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Правління короля Гаральда ознаменувалося модернізацією та реформою норвезької королівської родини. Король тісно співпрацював з королевою Сонею і спадковим принцом Гоконом у забезпеченні більшої відкритості королівської родини для норвезької громадськості та норвезьких засобів масової інформації.

Під керівництвом короля Гаральда та королеви Соні було реалізовано проєкти реконструкції в Королівському палаці та Оскаршаллі, які були відкриті для публіки та туристів.

Соня та Гаральд / © Getty Images

Новим королем Норвегії став його син - король Гокон VIII.

Король Гокон VIII / © Getty Images

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