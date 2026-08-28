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Коронація короля Гаральда V: королівська родина Норвегії показала історичні кадри
Норвезька королівська родина опублікувала на згадку про короля Гаральда V відео з його коронації.
Гаральд V був королем Норвегії від 17 січня 1991 року до 28 серпня 2026 року. Вступив на престол після смерті батька, короля Улафа V.
Він був першим королем Норвегії з ім'ям Гаральд з початку XII століття, з часів Гаральда IV.
Після смерті батька 17 січня 1991 Гаральд автоматично вступив на норвезький престол. Він став першим норвезьким монархом, який народився на території цієї країни.
Правління короля Гаральда ознаменувалося модернізацією та реформою норвезької королівської родини. Король тісно співпрацював з королевою Сонею і спадковим принцом Гоконом у забезпеченні більшої відкритості королівської родини для норвезької громадськості та норвезьких засобів масової інформації.
Під керівництвом короля Гаральда та королеви Соні було реалізовано проєкти реконструкції в Королівському палаці та Оскаршаллі, які були відкриті для публіки та туристів.
Новим королем Норвегії став його син - король Гокон VIII.