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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Помер король Норвегії Гаральд V

Монарху було 89 років, він помер в університетській лікарні Осло.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Гаральд V

Король Гаральд V / © Getty Images

«З глибоким сумом повідомляємо про смерть Його Величності короля Гаральда. Король Гаральд мирно помер в університетській лікарні Осло Ріксхоспіталет у п'ятницю, 28 серпня, о 6:35 ранку», - йдеться у заяві на сайті норвезької королівської родини.

Король Гаральд V / © Getty Images

Король Гаральд V / © Getty Images

18 серпня королівський дім повідомив, що монарха довелося повторно госпіталізувати через накопичення рідини в його організмі після лікування гемолітичної анемії в останні тижні.

royalcourt.no

royalcourt.no

Короля Гаральда V турбував тип анемії, що виникає при передчасному руйнуванні червоних кров'яних клітин, через що організм не здатний виробляти нові з такою самою швидкістю.

Новим королем Норвегії стане наступник Гаральда V – кронпринц Гокон.

Кронпринц Гокон / © Getty Images

Кронпринц Гокон / © Getty Images

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