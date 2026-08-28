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Помер король Норвегії Гаральд V
Монарху було 89 років, він помер в університетській лікарні Осло.
«З глибоким сумом повідомляємо про смерть Його Величності короля Гаральда. Король Гаральд мирно помер в університетській лікарні Осло Ріксхоспіталет у п'ятницю, 28 серпня, о 6:35 ранку», - йдеться у заяві на сайті норвезької королівської родини.
18 серпня королівський дім повідомив, що монарха довелося повторно госпіталізувати через накопичення рідини в його організмі після лікування гемолітичної анемії в останні тижні.
Короля Гаральда V турбував тип анемії, що виникає при передчасному руйнуванні червоних кров'яних клітин, через що організм не здатний виробляти нові з такою самою швидкістю.
Новим королем Норвегії стане наступник Гаральда V – кронпринц Гокон.