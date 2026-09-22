Супермодель Гайді Клум у косусі оверсайз та "брудних" джинсах прилетіла до Мілана

Гайді Клум / © Getty Images

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53-річна німецька супермодель, телеведуча та член журі шоу America’s Got Talent — Гайді Клум— також прилетіла до Мілана. Папараці сфотографували знаменитість в аеропорту, коли вона прибула до італійської столиці моди.

Для перельоту зірка обрала стильний зухвалий образ. Вона була одягнена в коричневу косуху оверсайз і сорочку в тон, а також «брудні» та рвані широкі джинси.

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Гайді Клум / © Getty Images

Гайді доповнила свій образ сумкою з модним зараз камуфляжним принтом та сонцезахисними окулярами. Як завжди, Клум була в гарному настрої та посміхалася фотографам.

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Нагадаємо, раніше Гайді Клум у топі з ефектним декольте та у ботфортах вийшла на прогулянку з собакою.

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