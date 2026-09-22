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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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190
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1 хв

Супермодель Гайді Клум у косусі оверсайз та "брудних" джинсах прилетіла до Мілана

Сьогодні, 22 вересня, у столиці Італії розпочинається Тиждень моди, який традиційно збирає безліч знаменитостей.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

53-річна німецька супермодель, телеведуча та член журі шоу America’s Got Talent — Гайді Клум— також прилетіла до Мілана. Папараці сфотографували знаменитість в аеропорту, коли вона прибула до італійської столиці моди.

Для перельоту зірка обрала стильний зухвалий образ. Вона була одягнена в коричневу косуху оверсайз і сорочку в тон, а також «брудні» та рвані широкі джинси.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді доповнила свій образ сумкою з модним зараз камуфляжним принтом та сонцезахисними окулярами. Як завжди, Клум була в гарному настрої та посміхалася фотографам.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум у топі з ефектним декольте та у ботфортах вийшла на прогулянку з собакою.

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