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- Шоу-бізнес
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Гайді Клум у топі з ефектним декольте та в ботфортах вийшла на прогулянку з собакою
Супермодель прогулялася Нью-Йорком зі своїм улюбленцем.
53-річна німецька супермодель, телеведуча та суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум— влаштувала прогулянку Нью-Йорком разом зі своїм улюбленим вихованцем — собакою на ім’я Фріц. Модель опублікувала відео в Instagram, у якому продемонструвала й свій ефектний образ.
Для виходу Клум обрала повністю чорний лук. Вона одягла обтислі шкіряні штани, чорний топ із глибоким декольте та шкіряну куртку. Образ доповнила чорними ботильйонами, великими сонцезахисними окулярами та об’ємною коричневою сумкою.
Зазначимо, що Фріц з’явився в родині моделі цієї весни. Тоді Клум уперше показала цуценя шанувальникам і назвала його своїм новим «пухнастим клубочком». Відтоді собака регулярно з’являється в її соціальних мережах, і модель бере її з собою на роботу, знімання, поїздки та на відпочинок.
Нагадаємо, раніше Гайді Клум подарувала синові Ferrari на 21-річчя — він був шокований.