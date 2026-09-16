Гайді Клум у топі з ефектним декольте та в ботфортах вийшла на прогулянку з собакою

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

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53-річна німецька супермодель, телеведуча та суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум— влаштувала прогулянку Нью-Йорком разом зі своїм улюбленим вихованцем — собакою на ім’я Фріц. Модель опублікувала відео в Instagram, у якому продемонструвала й свій ефектний образ.

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Для виходу Клум обрала повністю чорний лук. Вона одягла обтислі шкіряні штани, чорний топ із глибоким декольте та шкіряну куртку. Образ доповнила чорними ботильйонами, великими сонцезахисними окулярами та об’ємною коричневою сумкою.

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Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Зазначимо, що Фріц з’явився в родині моделі цієї весни. Тоді Клум уперше показала цуценя шанувальникам і назвала його своїм новим «пухнастим клубочком». Відтоді собака регулярно з’являється в її соціальних мережах, і модель бере її з собою на роботу, знімання, поїздки та на відпочинок.

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Нагадаємо, раніше Гайді Клум подарувала синові Ferrari на 21-річчя — він був шокований.

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