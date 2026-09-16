80-річна Жаклін Сміт довела, що улюбленим сукням треба дати другий шанс, і показала, як це зробити

Жаклін Сміт / © Associated Press

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У 1970-х роках на екрани виходив серіал «Ангели Чарлі», головні ролі у якому виконали акторки Кейт Джексон, Жаклін Сміт та Шеріл Ледд. Шоу транслювалося на американському телебаченні від 22 вересня 1976 року до 24 червня 1981 року, протягом п’яти сезонів, які включали 115 епізодів. Серіал був дуже популярним і ще досі має культовий статус, хоча його і затьмарили більш новіші римейки.

Під час цьогорічної церемонії вручення премії Emmy акторки воз’єдналися і вийшли на сцену. Тріо разом вийшло на сцену, щоб вручити нагороду в категорії «Найкращий драматичний серіал» команді серіалу «Лікарня Пітт».

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Кейт Джексон, Жаклін Сміт та Шеріл Ледд / © Associated Press

Жінки мали неймовірний вигляд у гламурних вечірніх образах, однак найбільшу увагу привернула 80-річна Жаклін Сміт, адже обрала для своєї появи особливу увагу.

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Акторка з’явилася у світло-зеленій сукні від бренду Monique Lhuillier, щедро оздобленій білим пір’ям і блискітками. Виявилося, що для цієї події вона дістала вбрання з власного архіву.

Жаклін Сміт / © Associated Press

Спілкуючись із виданням Variety на червоній доріжці, зірка «Ангелів Чарлі» зізналася: «Мені подобається цей колір… І, якщо бути відвертою, я вже одягала цю сукню раніше».

Вперше вона придбала це вбрання для весілля свого сина у липні 2023 року.

«Таке відчуття, ніби я у своїй нічній сорочці», — пожартувала Сміт, коментуючи надзвичайно гламурний образ.

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Жаклін Сміт / © Associated Press

Хоча повторна поява в одному й тому самому вбранні, особливо на такій публічній події, для когось може здатися несподіваною, Сміт упевнено відстоює свій вибір.

«Усі казали: „Як ти можеш так зробити?“» — розповіла вона, додавши: «Якщо принцеса Кейт може повторно одягати свої вбрання, то і я можу», — сказала вона, маючи на увазі принцесу Уельську, яка відома тим, що часто з’являється на публіці в сукнях, які вже не одноразово одягала.

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