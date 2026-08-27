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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
1 хв

Мейсі Вільямс повторила культовий образ Сандри Буллок 1999 року, і це було дуже красиво

Акторка здивувала на прем’єрі фільму «Практичної магії 2», оскільки її сукня приховувала особливе відсилання.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Мейсі Вільямс

Мейсі Вільямс / © Associated Press

Улюблені екранні «відьми» Ніколь Кідман і Сандра Буллок повернулися до своїх ролей і через 28 років після першої частини на екрани виходить продовження фільму «Практична магія». Картина за ці роки стала культовою і підкорила серця мільйонів, а у другому фільмі до основного складу приєднається дві нові акторки — Мейсі Вільямс і Джої Кінг.

Мейсі Вільямс / © Associated Press

Мейсі Вільямс / © Associated Press

І якщо Булок і Кідман дивували сукнями без бретелей, то 29-річна Мейсі віддала перевагу вишуканому образу винного відтінку. Акторка обрала ансамбль від Ellie Misner, створений спеціально для неї.

Мейсі Вільямс / © Associated Press

Мейсі Вільямс / © Associated Press

У вбрання був топ зі складками і довга спідниця зі шлейфом і зав’язками на затин. Особливо ефектний вигляд мала спина сукні, адже її прикрашав глибокий виріз та корсетне шнурування.

Мейсі Вільямс / © Associated Press

Мейсі Вільямс / © Associated Press

Образ Мейсі був натхненний виходом Сандри Буллок на червону доріжку лос-анджелеської прем’єри фільму «Сили природи» 1999 року.

Сандра Буллок / © Getty Images

Сандра Буллок / © Getty Images

Цей вишуканий вечірній образ Мейсі доповнила прикрасами від Bvlgari і клатчем від Roger Vivier у вигляді квітки.

Мейсі Вільямс / © Associated Press

Мейсі Вільямс / © Associated Press

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