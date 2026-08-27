Мозгова жорстко рознесла Потапа і Настю за їхній жарт про мову: "Це ж треба такими у**бками бути"

Олена Мозгова, Потап і Настя Каменських / © Колаж ТСН.ua

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Українська продюсерка Олена Мозгова жорстко рознесла репера Потапа та співачку Настю Каменських за їхній цинічний жарт про мову.

Знаменитість говорить, що натрапила на новий допис скандального дуету. Там Потап і Настя виправдали своє спілкування російською мовою свободою. При цьому виконавці опублікували відео, де корчили гримаси.

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Олена Мозгова видала, що її «ледь не знудило» від побаченого. Однак, за словами продюсерки, таким чином скандальний дует показує свою справжню сутність.

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«Натрапила на два пупиришка, які щось там верзуть ротом про „прастітє, што ми гаварілі на руском язикє“, і при цьому їх бʼє корчами і покривило так, що мене ледь не знудило… Хоча, підозрюю, що це і є їхній природній стан… Це ж треба такими у**бками бути», — обурилась продюсерка.

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/potapinastya_official

Нагадаємо, Потап і Настя видали неоднозначний жарт про мову, чим неабияк розлютили Мережу. Користувачі обурились, що таким вчинком артисти ніби насміхаються з України.

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