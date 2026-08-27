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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
171
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1 хв

Мозгова жорстко рознесла Потапа і Настю за їхній жарт про мову: "Це ж треба такими у**бками бути"

Олена Мозгова відреагувала на нещодавню витівку скандального дуету, які виправдали своє спілкування російською свободою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Олена Мозгова, Потап і Настя Каменських

Олена Мозгова, Потап і Настя Каменських / © Колаж ТСН.ua

Українська продюсерка Олена Мозгова жорстко рознесла репера Потапа та співачку Настю Каменських за їхній цинічний жарт про мову.

Знаменитість говорить, що натрапила на новий допис скандального дуету. Там Потап і Настя виправдали своє спілкування російською мовою свободою. При цьому виконавці опублікували відео, де корчили гримаси.

Олена Мозгова видала, що її «ледь не знудило» від побаченого. Однак, за словами продюсерки, таким чином скандальний дует показує свою справжню сутність.

«Натрапила на два пупиришка, які щось там верзуть ротом про „прастітє, што ми гаварілі на руском язикє“, і при цьому їх бʼє корчами і покривило так, що мене ледь не знудило… Хоча, підозрюю, що це і є їхній природній стан… Це ж треба такими у**бками бути», — обурилась продюсерка.

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/potapinastya_official

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/potapinastya_official

Нагадаємо, Потап і Настя видали неоднозначний жарт про мову, чим неабияк розлютили Мережу. Користувачі обурились, що таким вчинком артисти ніби насміхаються з України.

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