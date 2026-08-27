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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Яйця в Україні можуть різко здорожчати: як зміняться ціни у вересні

В українських супермаркетах здорожчають яйця. Експерти прогнозують новий скачок цін через логістичні проблеми та удари по складах.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Яйця

Яйця / © unsplash.com

У другій половині серпня в магазинах помітно здорожчали яйця. Ситуація погіршується через проблеми з доставкою та ворожі обстріли складів, а у вересні експерти прогнозують ще більше зростання їхньої вартості.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Скільки коштують яйця в українських супермаркетах

За даними Мінфіну, станом на четвер, 27 серпня, середня вартість упаковки яєць категорії С1 становить 59,30–61 грн. При цьому індекс споживчих цін склав 98,08% порівняно з липнем, тобто за місяць продукт подешевшав на 1,92%, що стало найнижчим показником за літній період.

Моніторинг офіційних онлайн-магазинів найбільших мереж супермаркетів демонструє такі мінімальні ціни за упаковку:

  • Сільпо — 47,49 грн (зі знижкою — 41,99 грн)

  • Новус — 47,85 грн

  • Варус — 49,90 грн (зі знижкою — 40,90 грн)

  • Фора — 51,99 грн

  • АТБ — 53,90 грн (було 48,90 грн)

  • Ашан — 54,90 грн

  • МегаМаркет — 55,50 грн

  • Метро — 58,24 грн (було 55 грн)

Чому ціни продовжують зростати

Восени та взимку яйця зазвичай завжди дорожчають. Проте зараз ситуація ускладнилася ще й тим, що через російські удари по базах і складах порушилася доставка товарів.

«Яйця за останні два тижні зросли в ціні майже вдвічі, і головним драйвером росту ціни була саме вимога доставки товару до магазинів», — заявив виконавчий директор Асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко.

Через нову дорожчу доставку яйця можуть подорожчати ще на 10-15%. Виробники і магазини змушені піднімати ціни для покупців, щоб покрити власні витрати, хоча доходи українців і так падають.

Ціни на продукти в Україні — останні новини

Нагадаємо, у липні 2026 року ціна сала в Україні знову трохи знизилася. Продукт поступово дешевшає ще від середини весни. За інформацією відомства, порівняно з червнем (212,11 грн/кг) вартість продукту незначно знизилася 210,92 гривні за кілограм. Загалом за даними статистики ціни на сало опускаються щомісяця, починаючи від квітня.

Раніше ми писали, картопля в Україні зараз коштує в середньому на 37% дешевше, ніж торік. Аналітики пояснили, чому ціни падають і чи є передумови для їхнього зростання.

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