Ціни кусаються не на все: скільки коштують фрукти, ягоди та овочі в Києві

Ціни на овочі та фрукти / © ТСН

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На столичних ярмарках у середині серпня можна знайти широкий вибір сезонних овочів, фруктів та ягід. Ціни помітно різняться залежно від продукту: кавуни продають по 35 грн за кілограм, тоді як за ожину просять 550 грн.

Про ціни на одному з ярмарків Києва повідомило видання Новини.LIVE.

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Серед ягід найдорожчою виявилася ожина — 550 грн за кілограм. Малина коштує 450 грн/кг, лохина — 300 грн, а вишні — 200 грн. Велику черешню продають по 350 грн за кілограм.

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Кавуни на ярмарку можна придбати по 35 грн/кг, сливи — по 45 грн, абрикоси — по 150 грн. Нектарини коштують 250 грн за кілограм. Також на прилавках є полуниця та виноград.

Чималий вибір і серед овочів. Картоплю продають по 35–75 грн за кілограм, моркву та цибулю — по 55 грн, редиску — по 85 грн. Огірки коштують 95 грн/кг, кабачки — 55 грн, а баклажани — від 60 до 130 грн.

Ціна помідорів становить 120–145 грн за кілограм залежно від виду, коктейльні продають по 130 грн.

Водночас на ярмарку, як зазначає журналіст, нестачі продуктів немає — прилавки заповнені. Це контрастує із ситуацією в частині столичних супермаркетів, де після російських ударів по логістичних об’єктах спорожніли окремі полиці.

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Нагадаємо, раніше в Центрі протидії дезінформації повідомили, що порожні полиці в окремих українських магазинах не означають, що країні загрожує продовольчий дефіцит. У відомстві закликали українців не піддаватися паніці та не створювати штучний ажіотаж у магазинах.

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