Іран відреагував на заяву Трампа про Ормузьку протоку

Трамп, Іран / © Главред

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Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді також відреагував на заяву Дональда Трампа про можливість оголосити Ормузьку протоку територією США.

Про це пише CNN.

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«Ормузьку протоку не можна захопити твітом, авіаносцем, указом чи передвиборчою промовою. Іран не боїться загроз і не заляканий демонстрацією сили», — заявив Гарібабаді.

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Він додав, що рішення про закриття або відкриття протоки буде нібито ухвалювати виключно Іран. За словами іранського посадовця, Тегеран продовжуватиме блокаду, доки США «не визнають реальність поразки» та «не відмовлятися від своїх ілюзій».

Нагадаємо, Трамп заявив, що після завершення війни з Іраном має намір оголосити Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів. В Ірані категорично відкинули такі претензії та заявили, що протока залишатиметься закритою, доки Вашингтон не виконає умови Тегерана.

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