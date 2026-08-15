Хрусткі огірки з тархуном і мариновані помідори з базиліком: рецепти смачної консервації

Хрусткі огірки з тархуном і мариновані помідори з базиліком / © Credits

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Літо — час консервації, поки овочі соковиті, ароматні та дешевші ніж в інші сезони. Фудблогер Олександр Кубицький запропонував одразу два безпрограшні варіанти: хрусткі огірки з тархуном і мариновані помідори з базиліком. Обидва готуються на одному універсальному маринаді, тож процес стає значно простішим.

Універсальний маринад

Інгредієнти

На 1 л води потрібно:

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сіль — 2 ст. л

цукор — 4 ст. л

оцет 9% — 100 мл

Приготування

Воду доведіть до кипіння. Додайте сіль і цукор та перемішайте до повного розчинення. Оцет вливайте наприкінці, після чого одразу використовуйте гарячий маринад для заливання підготовлених банок.

Це зручно, коли хочеться закрити одразу кілька видів овочів, адже не потрібно готувати окремий розсіл для кожної банки.

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Огірки з тархуном

Інгредієнти

Для 1-літрової банки знадобляться:

огірки — скільки увійде в банку

часник — 3–4 зубчики

тархун — 2 гілочки

зерна гірчиці -1 ч. л

чорний перець — кілька горошин

лавровий лист — 1 шт.

Приготування

На дно стерилізованої банки покладіть часник, тархун, зерна гірчиці, чорний перець і лавровий лист. Щільно наповніть банку огірками. Якщо овочі різного розміру, більші можна покласти вниз, а менші — ближче до верху. Підготуйте гарячий універсальний маринад і залийте ним огірки. Накрийте банки кришками та стерилізуйте приблизно 10 хв. Після цього закатайте.

Тархун додає огіркам дуже характерний аромат, а зерна гірчиці роблять смак цікавішим і прянішим.

Мариновані помідори з базиліком

Інгредієнтти

Для 1-літрової банки:

помідори — скільки увійде

часник — 3–4 зубчики

базилік — 3–4 листочки

чорний перець — кілька горошин

лавровий лист — 1 шт.

Приготування

На дно банки викладіть часник, базилік, перець і лавровий лист. Заповніть банку помідорами. Для консервації краще обирати щільні овочі, які добре тримають форму. Залийте гарячим універсальним маринадом, накрийте кришкою та стерилізуйте 10 хв. Після цього банки закатайте.

Базилік додає помідорам свіжий трав’яний аромат, який узимку нагадуватиме про літо.

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Поради

Щоб не перетворювати заготівлю на багатогодинний марафон, можна спочатку підготувати всі банки, овочі та спеції, а вже потім займатися маринадом.

Огірки та помідори краще брати свіжі, без пошкоджень, а банки та кришки — ретельно підготувати перед використанням.

Не забувайте про стерилізацію, для домашньої консервації важливо дотримуватися чистоти, правильного часу оброблення та рецептури.

Огірки з тархуном підійдуть тим, хто любить хрускіт і пряні трав’яні нотки, а помідори з базиліком сподобаються прихильникам ароматних і соковитих заготівель.

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