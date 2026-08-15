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Хрустящие огурцы с тархуном и маринованные помидоры с базиликом: рецепты вкусной консервации
В домашней консервации есть что-то особенно уютное. Летом кухня превращается в маленькую фабрику будущих зимних удовольствий: стерилизуются банки, пахнут специи, на столе лежат свежие овощи, а полки постепенно заполняются яркими баночками.
Лето — время заготовки, пока овощи сочные, ароматные и дешевле, чем в другие сезоны. Фудблогер Александр Кубицкий предложил сразу два беспроигрышных варианта: хрустящие огурцы с тархуном и маринованные помидоры с базиликом. Оба блюда готовятся на одном универсальном маринаде, поэтому процесс становится значительно проще.
Универсальный маринад
Ингредиенты
На 1 л воды требуется:
соль — 2 ст. л.
сахар — 4 ст. л
уксус 9% — 100 мл
Приготовление
Доведите воду до кипения.
Добавьте соль и сахар и перемешайте до полного растворения.
Уксус вливайте в конце, после чего сразу же используйте горячий маринад для заливки подготовленных банок.
Это удобно, когда хочется заготовить сразу несколько видов овощей, ведь не нужно готовить отдельный рассол для каждой банки.
Огурцы с тмином
Ингредиенты
Для 1-литровой банки понадобятся:
огурцы — столько, сколько поместится в банку
чеснок — 3–4 зубчика
тархун — 2 веточки
зерна горчицы — 1 ч. л
чёрный перец — несколько горошин
лавровый лист — 1 шт.
Приготовление
На дно стерилизованной банки положите чеснок, тархун, зерна горчицы, черный перец и лавровый лист.
Плотно наполните банку огурцами. Если овощи разного размера, более крупные можно положить вниз, а более мелкие — ближе к верху.
Приготовьте горячий универсальный маринад и залейте им огурцы.
Накройте банки крышками и стерилизуйте примерно 10 минут. После этого закатайте.
Тархун придает огурцам очень характерный аромат, а зерна горчицы делают вкус более интересным и пряным.
Маринованные помидоры с базиликом
Ингредиенты
Для 1-литровой банки:
помидоры — столько, сколько поместится
чеснок — 3–4 зубчика
базилик — 3–4 листочка
чёрный перец — несколько горошин
лавровый лист — 1 шт.
Приготовление
На дно банки выложите чеснок, базилик, перец и лавровый лист.
Заполните банку помидорами. Для консервирования лучше выбирать плотные овощи, которые хорошо держат форму.
Залейте горячим универсальным маринадом, накройте крышкой и стерилизуйте 10 минут.
После этого закатайте банки.
Базилик придает помидорам свежий травяной аромат, который зимой будет напоминать о лете.
Советы
Чтобы не превращать заготовку в многочасовой марафон, можно сначала подготовить все банки, овощи и специи, а уже потом заняться маринадом.
Огурцы и помидоры лучше брать свежие, без повреждений, а банки и крышки — тщательно подготовить перед использованием.
Не забывайте о стерилизации, для домашней консервации важно соблюдать чистоту, правильное время обработки и рецептуру.
Огурцы с тархуном подойдут тем, кто любит хруст и пряные травяные нотки, а помидоры с базиликом понравятся любителям ароматных и сочных заготовок.