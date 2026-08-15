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Дата публикации
Категория
Рецепты
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82
Время на прочтение
2 мин

Хрустящие огурцы с тархуном и маринованные помидоры с базиликом: рецепты вкусной консервации

В домашней консервации есть что-то особенно уютное. Летом кухня превращается в маленькую фабрику будущих зимних удовольствий: стерилизуются банки, пахнут специи, на столе лежат свежие овощи, а полки постепенно заполняются яркими баночками.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Хрустящие огурцы с тархуном и маринованные помидоры с базиликом

Хрустящие огурцы с тархуном и маринованные помидоры с базиликом / © Credits

Лето — время заготовки, пока овощи сочные, ароматные и дешевле, чем в другие сезоны. Фудблогер Александр Кубицкий предложил сразу два беспроигрышных варианта: хрустящие огурцы с тархуном и маринованные помидоры с базиликом. Оба блюда готовятся на одном универсальном маринаде, поэтому процесс становится значительно проще.

Универсальный маринад

Ингредиенты

На 1 л воды требуется:

  • соль — 2 ст. л.

  • сахар — 4 ст. л

  • уксус 9% — 100 мл

Приготовление

  1. Доведите воду до кипения.

  2. Добавьте соль и сахар и перемешайте до полного растворения.

  3. Уксус вливайте в конце, после чего сразу же используйте горячий маринад для заливки подготовленных банок.

Это удобно, когда хочется заготовить сразу несколько видов овощей, ведь не нужно готовить отдельный рассол для каждой банки.

Огурцы с тмином

Ингредиенты

Для 1-литровой банки понадобятся:

  • огурцы — столько, сколько поместится в банку

  • чеснок — 3–4 зубчика

  • тархун — 2 веточки

  • зерна горчицы — 1 ч. л

  • чёрный перец — несколько горошин

  • лавровый лист — 1 шт.

Приготовление

  1. На дно стерилизованной банки положите чеснок, тархун, зерна горчицы, черный перец и лавровый лист.

  2. Плотно наполните банку огурцами. Если овощи разного размера, более крупные можно положить вниз, а более мелкие — ближе к верху.

  3. Приготовьте горячий универсальный маринад и залейте им огурцы.

  4. Накройте банки крышками и стерилизуйте примерно 10 минут. После этого закатайте.

Тархун придает огурцам очень характерный аромат, а зерна горчицы делают вкус более интересным и пряным.

Маринованные помидоры с базиликом

Ингредиенты

Для 1-литровой банки:

  • помидоры — столько, сколько поместится

  • чеснок — 3–4 зубчика

  • базилик — 3–4 листочка

  • чёрный перец — несколько горошин

  • лавровый лист — 1 шт.

Приготовление

  1. На дно банки выложите чеснок, базилик, перец и лавровый лист.

  2. Заполните банку помидорами. Для консервирования лучше выбирать плотные овощи, которые хорошо держат форму.

  3. Залейте горячим универсальным маринадом, накройте крышкой и стерилизуйте 10 минут.

  4. После этого закатайте банки.

Базилик придает помидорам свежий травяной аромат, который зимой будет напоминать о лете.

Советы

  • Чтобы не превращать заготовку в многочасовой марафон, можно сначала подготовить все банки, овощи и специи, а уже потом заняться маринадом.

  • Огурцы и помидоры лучше брать свежие, без повреждений, а банки и крышки — тщательно подготовить перед использованием.

  • Не забывайте о стерилизации, для домашней консервации важно соблюдать чистоту, правильное время обработки и рецептуру.

Огурцы с тархуном подойдут тем, кто любит хруст и пряные травяные нотки, а помидоры с базиликом понравятся любителям ароматных и сочных заготовок.

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