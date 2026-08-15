Хрустящие огурцы с тархуном и маринованные помидоры с базиликом: рецепты вкусной консервации

Хрустящие огурцы с тархуном и маринованные помидоры с базиликом / © Credits

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Лето — время заготовки, пока овощи сочные, ароматные и дешевле, чем в другие сезоны. Фудблогер Александр Кубицкий предложил сразу два беспроигрышных варианта: хрустящие огурцы с тархуном и маринованные помидоры с базиликом. Оба блюда готовятся на одном универсальном маринаде, поэтому процесс становится значительно проще.

Универсальный маринад

Ингредиенты

На 1 л воды требуется:

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соль — 2 ст. л.

сахар — 4 ст. л

уксус 9% — 100 мл

Приготовление

Доведите воду до кипения. Добавьте соль и сахар и перемешайте до полного растворения. Уксус вливайте в конце, после чего сразу же используйте горячий маринад для заливки подготовленных банок.

Это удобно, когда хочется заготовить сразу несколько видов овощей, ведь не нужно готовить отдельный рассол для каждой банки.

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Огурцы с тмином

Ингредиенты

Для 1-литровой банки понадобятся:

огурцы — столько, сколько поместится в банку

чеснок — 3–4 зубчика

тархун — 2 веточки

зерна горчицы — 1 ч. л

чёрный перец — несколько горошин

лавровый лист — 1 шт.

Приготовление

На дно стерилизованной банки положите чеснок, тархун, зерна горчицы, черный перец и лавровый лист. Плотно наполните банку огурцами. Если овощи разного размера, более крупные можно положить вниз, а более мелкие — ближе к верху. Приготовьте горячий универсальный маринад и залейте им огурцы. Накройте банки крышками и стерилизуйте примерно 10 минут. После этого закатайте.

Тархун придает огурцам очень характерный аромат, а зерна горчицы делают вкус более интересным и пряным.

Маринованные помидоры с базиликом

Ингредиенты

Для 1-литровой банки:

помидоры — столько, сколько поместится

чеснок — 3–4 зубчика

базилик — 3–4 листочка

чёрный перец — несколько горошин

лавровый лист — 1 шт.

Приготовление

На дно банки выложите чеснок, базилик, перец и лавровый лист. Заполните банку помидорами. Для консервирования лучше выбирать плотные овощи, которые хорошо держат форму. Залейте горячим универсальным маринадом, накройте крышкой и стерилизуйте 10 минут. После этого закатайте банки.

Базилик придает помидорам свежий травяной аромат, который зимой будет напоминать о лете.

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Советы

Чтобы не превращать заготовку в многочасовой марафон, можно сначала подготовить все банки, овощи и специи, а уже потом заняться маринадом.

Огурцы и помидоры лучше брать свежие, без повреждений, а банки и крышки — тщательно подготовить перед использованием.

Не забывайте о стерилизации, для домашней консервации важно соблюдать чистоту, правильное время обработки и рецептуру.

Огурцы с тархуном подойдут тем, кто любит хруст и пряные травяные нотки, а помидоры с базиликом понравятся любителям ароматных и сочных заготовок.

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