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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
67
Время на прочтение
1 мин

Рецепт шашлыка в маринаде с горчицей и майонезом

Чтобы шашлык получился мягким и сочным, покупайте свежее мясо, желательно ошеек, и приготовьте маринад на основе горчицы, майонеза, лука, сока лимона и специй.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
260 ккал
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Шашлык

Шашлык / © Credits

Подайте готовый шашлык со свежей зеленью, кетчупом или соусом.

Ингредиенты

свинина (мякоть)
1 кг
горчица классическая
1,5 ст. л.
майонез
3 ст. л.
лук репчатый
4 шт.
лимон
1 шт.
перец черный молотый
паприка
0,5 ч. л.
кориандр молотый
0, 5 ч. л.
соль

  1. Мясо помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на кусочки 4-5 сантиметров.

  2. Лук очистите, и нарежьте полукольцами.

  3. С лимона выдавите сок.

  4. Соедините горчицу, майонез, сок лимона, перец черный молотый, паприку, кориандр молотый, соль.

  5. Мясо выложите в миску, добавьте лук и тщательно перемешайте. Добавьте майонезно-горчичную массу и еще раз перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом.

  6. Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 3-4 часа.

  7. Кусочки мяса, нанизайте на шампуры и обжарьте на мангале, периодически поворачивая, чтобы мясо равномерно прожарилось.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

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