- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 1 мин
Рецепт шашлыка в маринаде с горчицей и майонезом
Чтобы шашлык получился мягким и сочным, покупайте свежее мясо, желательно ошеек, и приготовьте маринад на основе горчицы, майонеза, лука, сока лимона и специй.
Подайте готовый шашлык со свежей зеленью, кетчупом или соусом.
Ингредиенты
- свинина (мякоть)
- 1 кг
- горчица классическая
- 1,5 ст. л.
- майонез
- 3 ст. л.
- лук репчатый
- 4 шт.
- лимон
- 1 шт.
- перец черный молотый
-
- паприка
- 0,5 ч. л.
- кориандр молотый
- 0, 5 ч. л.
- соль
-
Мясо помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на кусочки 4-5 сантиметров.
Лук очистите, и нарежьте полукольцами.
С лимона выдавите сок.
Соедините горчицу, майонез, сок лимона, перец черный молотый, паприку, кориандр молотый, соль.
Мясо выложите в миску, добавьте лук и тщательно перемешайте. Добавьте майонезно-горчичную массу и еще раз перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом.
Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 3-4 часа.
Кусочки мяса, нанизайте на шампуры и обжарьте на мангале, периодически поворачивая, чтобы мясо равномерно прожарилось.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.