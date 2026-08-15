Три знака Зодиака, которые сегодня могут научиться чему-то овому

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Время также благоприятно для повышения профессиональной квалификации — можно записываться на тренинги или курсы: новые знания будут усваиваться легко и быстро.

Сегодня, 15 августа, начинать обучение могут представители всех знаков Зодиака, но три из них будут особо склонны к получению и усвоению необходимой для них информации.

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Близнецы

Близнецы обожают учиться — им нравиться снова чувствовать себя школьниками или студентами. Но на этот раз учеба понадобится им не для удовольствия, а для служебной надобности. Опередить конкурентов, которые буквально наступают на пятки, можно будет только получив новые знания.

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Стрелец

Стрельцы никогда не упускают случая узнать что-то новое — любознательность у них в крови. Вот только профессиональные знания их сегодня мало заинтересуют, скорее всего, им захочется повысить свою квалификацию в отношении их хобби.

Козерог

Козерогам, как правило, некогда учиться — они слишком сильно заняты более важными, как им кажется, делами — прежде всего, любимой работой и зарабатыванием денег. Но поскольку на этот раз повысить свои доходы они смогут, только научившись чему-то новому в своей профессии.

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