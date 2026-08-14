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- Шоу-бизнес
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В белом купальнике и мюлях-вьетнамках: модель пляжным ансамблем подчеркнула красивый загар
Модель отдыхает на острове Миконос в Греции, откуда опубликовала в соцсети пикантные снимки.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл наслаждается отдыхом на греческом острове Миконос.
В Instagram она поделилась новой фотосессией, для которой позировала на террасе в белом раздельном купальнике, который прекрасно подчеркнул ее красивый бронзовый загар.
Верх бикини имел тонкие регулируемые бретельки и чашки на косточках, которые подчеркивали пышное декольте Джессики.
Она сочетала его с плавками-шортами средней посадки, украшенными двумя крупными пуговицами сбоку, которые придали купальнику нотку ретро.
Пляжный аутфит Гейл дополнила белыми мюлями-вьетнамками на высоких шпильках. Из украшений на ней были золотые серьги-кольца и лаконичные браслеты. Также модель сделала белый маникюр.
Джессика уложила свои длинные светлые волосы крупными локонами, а в макияже сделала акцент на пышных ресницах, розовых румянах и губах с глянцевым блеском.
«Носить белое, потому что загар ему идет», — подписала она фотографии.
Напомним, ранее Джессика Гейл сразу в двух купальниках устроила фотосессию на скутере.