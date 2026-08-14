Ормузский пролив станет американским: Трамп ошеломил своим заявлением

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп в пятницу, 14 августа, заявил о намерении объявить Ормузский пролив «территорией Соединенных Штатов» после окончания войны с Ираном.

Об этом сообщило издание New York Post.

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«Когда мы завершим разгром Ирана, который сейчас подвергается очень сильным ударам, — совсем скоро я объявлю Ормузский пролив территорией Соединённых Штатов», — заявил американский президент во время митинга на Лонг-Айленде.

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По данным New York Post, предварительное мирное соглашение между Трампом и Ираном, подписанное 17 июня, сорвалось после обострения ситуации вокруг Ормузского пролива. Тегеран, как утверждается, пытался установить контроль над этим морским коридором.

При этом Иран категорически опровергает заявления Вашингтона об американском контроле над проливом. Представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока США не выполнят выдвинутые Тегераном условия.

Это не первое громкое заявление Трампа в отношении этой стратегической водной артерии. Ранее президент США высказывал идею переименовать Ормузский пролив в «Пролив Америки» после того, как союзники Вашингтона не поддержали международные усилия по ослаблению контроля Ирана над этим маршрутом.

Ормузский пролив имеет стратегическое значение для мировой энергетики, поскольку через него проходят значительные объемы нефти и газа. Спор между США и Ираном по поводу контроля над ним остается одним из ключевых факторов напряженности в регионе.

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Напомним, что Соединённые Штаты потеряли не менее 45 беспилотников MQ-9 Reaper в ходе войны с Ираном. Это примерно четверть всех таких дронов, находящихся на вооружении США.

Между тем переговоры о разблокировании Ормузского пролива оказались под угрозой срыва. Тегеран требует от США изменить политику, а в районе пролива вновь подверглось нападению гражданское судно.

В четверг, 13 августа, Министерство иностранных дел ОАЭ сообщило о нападении на два судна государственной нефтяной компании ADNOC во время их прохождения через Ормузский пролив.

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