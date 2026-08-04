Трамп выдвинул Ирану жесткий ультиматум: «Это последний шанс»

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует воспользоваться последним шансом для заключения соглашения с Соединенными Штатами.

Об этом Дональд Трамп сказал во время пресс-конференции в Белом доме.

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Президент США подчеркнул, что у Тегерана немного времени для достижения договоренностей с Вашингтоном.

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«Это последний шанс подписать хорошее соглашение», — сказал он об Иране.

По словам Трампа, переговорный процесс уже идет, а его проведению способствуют несколько государств региона.

«Мы сейчас ведем переговоры по просьбе Ирана, при поддержке Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, а также других», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может возобновить военные удары по Ирану, если сочтет это необходимым.

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Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран возобновят переговоры по урегулированию конфликта.

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