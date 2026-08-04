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Трамп выдвинул Ирану жесткий ультиматум: «Это последний шанс»
По его словам, переговоры между сторонами уже проходят при посредничестве ряда стран Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует воспользоваться последним шансом для заключения соглашения с Соединенными Штатами.
Об этом Дональд Трамп сказал во время пресс-конференции в Белом доме.
Президент США подчеркнул, что у Тегерана немного времени для достижения договоренностей с Вашингтоном.
«Это последний шанс подписать хорошее соглашение», — сказал он об Иране.
По словам Трампа, переговорный процесс уже идет, а его проведению способствуют несколько государств региона.
«Мы сейчас ведем переговоры по просьбе Ирана, при поддержке Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, а также других», — подчеркнул Трамп.
Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может возобновить военные удары по Ирану, если сочтет это необходимым.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран возобновят переговоры по урегулированию конфликта.