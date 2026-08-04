Россия ударила КАБами по Сумам: есть погибшая и пострадавшие

РФ атаковала Сумщину / © unsplash.com

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В ночь на 4 августа российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумам. В результате атаки погиб один человек, также есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

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По его словам, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру города управляемыми авиабомбами.

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В Ковпаковском районе Сум зафиксировали попадание на трех локациях. Под удар попали приватный сектор и объекты инфраструктуры.

«К сожалению, на этот момент известно об одном погибшем человеке. Также есть пострадавшие», — сообщил Григоров.

В настоящее время продолжается уточнение информации о последствиях российской атаки.

Ранее сообщалось, что ситуация с АЗС в Сумской области остается критической из-за постоянных атак РФ.

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Мы ранее информировали, что российские беспилотники атаковали людей в Сумской, Тростянецкой и Ворожбянской общинах.

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