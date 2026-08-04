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Россия ударила КАБами по Сумам: есть погибшая и пострадавшие
Повреждения получили частная застройка и объекты гражданской инфраструктуры.
В ночь на 4 августа российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумам. В результате атаки погиб один человек, также есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
По его словам, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру города управляемыми авиабомбами.
В Ковпаковском районе Сум зафиксировали попадание на трех локациях. Под удар попали приватный сектор и объекты инфраструктуры.
«К сожалению, на этот момент известно об одном погибшем человеке. Также есть пострадавшие», — сообщил Григоров.
В настоящее время продолжается уточнение информации о последствиях российской атаки.
Ранее сообщалось, что ситуация с АЗС в Сумской области остается критической из-за постоянных атак РФ.
Мы ранее информировали, что российские беспилотники атаковали людей в Сумской, Тростянецкой и Ворожбянской общинах.