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ТСН в социальных сетях

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Украина
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Россия ударила КАБами по Сумам: есть погибшая и пострадавшие

Повреждения получили частная застройка и объекты гражданской инфраструктуры.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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РФ атаковала Сумщину

РФ атаковала Сумщину / © unsplash.com

В ночь на 4 августа российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумам. В результате атаки погиб один человек, также есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру города управляемыми авиабомбами.

В Ковпаковском районе Сум зафиксировали попадание на трех локациях. Под удар попали приватный сектор и объекты инфраструктуры.

«К сожалению, на этот момент известно об одном погибшем человеке. Также есть пострадавшие», — сообщил Григоров.

В настоящее время продолжается уточнение информации о последствиях российской атаки.

Ранее сообщалось, что ситуация с АЗС в Сумской области остается критической из-за постоянных атак РФ.

Мы ранее информировали, что российские беспилотники атаковали людей в Сумской, Тростянецкой и Ворожбянской общинах.

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Дата публикации
Количество просмотров
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