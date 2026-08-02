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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Ад на Сумщине: оккупанты засыпали КАБами громаду

В Ковпаковском районе повреждены объекты инфраструктуры, нежилые помещения и транспорт.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Враг атакует Сумщину

Враг атакует Сумщину

Сегодня, 2 августа, враг нанес шесть ударов управляемыми авиабомбами по территории Сумской громады.

О последствиях сообщил глава ОВА Олег Григоров.

«В результате попаданий в Ковпаковском районе повреждены объекты инфраструктуры, нежилые помещения и транспорт. Идет обследование и ликвидация последствий. К счастью, люди не пострадали», — уточнил он.

Удары по Украине 2 августа — что известно

Россияне атаковали Харьков — один из дронов попал в крышу жилого дома. Обошлось без жертв и пострадавших.

Враг также атаковал реактивным БпЛА типа «Shahed» Николаев. В результате работы Сил обороны и падения обломков повреждены образовательное учреждение и школьный автобус.

Также сообщалось, что Россия снова атаковала Киевскую область ударными дронами ночью. В Броварском районе загорелись склады, также поврежден частный дом.

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Дата публикации
Количество просмотров
58
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