Ад на Сумщине: оккупанты засыпали КАБами громаду

Враг атакует Сумщину

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Сегодня, 2 августа, враг нанес шесть ударов управляемыми авиабомбами по территории Сумской громады.

О последствиях сообщил глава ОВА Олег Григоров.

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«В результате попаданий в Ковпаковском районе повреждены объекты инфраструктуры, нежилые помещения и транспорт. Идет обследование и ликвидация последствий. К счастью, люди не пострадали», — уточнил он.

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Удары по Украине 2 августа — что известно

Россияне атаковали Харьков — один из дронов попал в крышу жилого дома. Обошлось без жертв и пострадавших.

Враг также атаковал реактивным БпЛА типа «Shahed» Николаев. В результате работы Сил обороны и падения обломков повреждены образовательное учреждение и школьный автобус.

Также сообщалось, что Россия снова атаковала Киевскую область ударными дронами ночью. В Броварском районе загорелись склады, также поврежден частный дом.

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