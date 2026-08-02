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Пятеро погибших и десятки пострадавших: что известно о взрыве в центре Москвы
Мощный взрыв в центре Москвы возле ресторана Balzi Rossi привел к гибели пяти человек и ранению десятков посетителей. Стали известны новые подробности происшествия.
Количество погибших в результате взрыва у входа в ресторан Balzi Rossi, расположенный в «Доме авиаторов» на Кудринской площади в Москве недалеко от посольства США, возросло до пяти человек — еще двое раненых скончались в больнице.
Об этом утром 2 августа сообщили аффилированные с российскими силовиками Telegram-каналы Baza и Mash, пишет Радио Свобода.
Количество жертв после взрыва в московском ресторане Balzi Rossi возросло до пяти
«Двое пострадавших скончались в больнице — у них были многочисленные ранения верхней части тела. Не менее шести человек по-прежнему находятся в тяжелом состоянии», — пишут российские каналы.
Сразу после взрыва в ресторане, который произошел вечером 1 августа, первоочередной версией назвали утечку газа. Впрочем, впоследствии Национальный антитеррористический комитет РФ заявил о срабатывании самодельного взрывного устройства прямо у входа в заведение.
Российские следователи предположили, что взрывчатку взорвали дистанционно. По оценкам, мощность устройства достигала около килограмма в тротиловом эквиваленте.
Для увеличения поражения взрывчатку начинили металлическими шариками, которые и травмировали людей на веранде.
Бомбу в заведение пыталась пронести женщина, однако ее остановил охранник. В результате взрыва они оба и еще один посетитель погибли на месте.
На место происшествия согнали более 20 авто экстренных служб и МЧС. Количество раненых в хронологии событий постоянно росло — от начальных сообщений о 7 до 21 человек, из которых двое находились в крайне тяжелом состоянии и впоследствии скончались в больнице.
Администрация Balzi Rossi сразу после взрыва опубликовала заявление, что с заведением «все в порядке», но позже удалила это сообщение и извинилась за неуместную формулировку.
Что известно о взрыве в ресторане Москвы
Напомним, в центре Москвы в ресторане Balzi Rossi произошел взрыв. По официальной версии Национального антитеррористического комитета РФ, неизвестная женщина пыталась пронести в заведение самодельное взрывное устройство, сработавшее на веранде после того, как ее остановил охранник.
В результате взрыва погибли сама женщина, охранник и один из посетителей, а еще 21 человек получил ранения.
По данным СМИ и очевидцев, взрыв прогремел во время закрытого мероприятия с участием высокопоставленных российских должностных лиц и военных — в частности, упоминались присутствие депутата Госдумы Зелимхана Муцоева и празднование дня рождения одного из генералов РФ (среди вероятных имен называли главнокомандующего ВКС Александра Чайка, генерал-майора Ярошевича).
В то же время официального подтверждения информации о лицах VIP-гостей и погибших или пострадавших пока нет.