Правила мобилизации изменились: 8 категорий украинцев остались без отсрочки (полный список)

Отсрочка от мобилизации / © ТСН.ua

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В Украине заработали новые правила мобилизации: ряд категорий военнообязанных мужчин потерял право на отсрочку.

Об этом сообщает Донецкий областной ТЦК и СП.

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Кто потерял право на отсрочку

Согласно новому законодательству, право на отсрочку теряют 8 категорий. Это:

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Студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование.

Многодетные мужчины с задолженностью по алиментам.

Лица, ухаживающие за мужем или женой с инвалидностью III группы.

Родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умерла или пропала без вести и не отбывает наказание.

Мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II групп, если нет других трудоспособных членов семьи.

Лица работающих на предприятиях и организациях Министерства обороны.

Лица со статусом «ограниченно пригодны» из-за отмены этой категории.

Мужчины, которые по повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми (имеющие свидетельства о I и II группах инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года), должны пройти медосмотр повторно.

Кто получил право на отсрочку

В то же время существует одна категория военнообязанных, получивших право на отсрочку от мобилизации. Это мужчины, у которых несовершеннородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне. Раньше она предоставлялась только, когда речь шла о полнородных родственниках.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине продлено военное положение и мобилизацию еще на 90 дней — до 2 августа 2026 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. С 2022 это уже двадцатое решение действующего созыва Верховной Рады.

До 10 августа предприятия со статусом критически важных должны подтвердить соответствующую категорию. Для этого им необходимо предоставить справку о средней заработной плате сотрудников и налоговой отчетности за последний месяц. Предприятия должны удостоверить соответствие нескольким требованиям одновременно:

численности работников и объемам деятельности;

объемам уплаченных налогов и сборов;

наличия материально-технической базы (техники и оборудования);

выполнению государственных оборонных заказов;

соблюдению установленных норм военного учета.

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