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- Украина
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Правила мобилизации изменились: 8 категорий украинцев остались без отсрочки (полный список)
Среди военнообязанных, потерявших право на отсрочку, в частности, лица со статусом «ограниченно пригодный», студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения и другие.
В Украине заработали новые правила мобилизации: ряд категорий военнообязанных мужчин потерял право на отсрочку.
Об этом сообщает Донецкий областной ТЦК и СП.
Кто потерял право на отсрочку
Согласно новому законодательству, право на отсрочку теряют 8 категорий. Это:
Студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование.
Многодетные мужчины с задолженностью по алиментам.
Лица, ухаживающие за мужем или женой с инвалидностью III группы.
Родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умерла или пропала без вести и не отбывает наказание.
Мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II групп, если нет других трудоспособных членов семьи.
Лица работающих на предприятиях и организациях Министерства обороны.
Лица со статусом «ограниченно пригодны» из-за отмены этой категории.
Мужчины, которые по повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми (имеющие свидетельства о I и II группах инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года), должны пройти медосмотр повторно.
Кто получил право на отсрочку
В то же время существует одна категория военнообязанных, получивших право на отсрочку от мобилизации. Это мужчины, у которых несовершеннородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне. Раньше она предоставлялась только, когда речь шла о полнородных родственниках.
Мобилизация в Украине — последние новости
Напомним, в Украине продлено военное положение и мобилизацию еще на 90 дней — до 2 августа 2026 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. С 2022 это уже двадцатое решение действующего созыва Верховной Рады.
До 10 августа предприятия со статусом критически важных должны подтвердить соответствующую категорию. Для этого им необходимо предоставить справку о средней заработной плате сотрудников и налоговой отчетности за последний месяц. Предприятия должны удостоверить соответствие нескольким требованиям одновременно:
численности работников и объемам деятельности;
объемам уплаченных налогов и сборов;
наличия материально-технической базы (техники и оборудования);
выполнению государственных оборонных заказов;
соблюдению установленных норм военного учета.