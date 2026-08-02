ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
5451
Время на прочтение
2 мин

Правила мобилизации изменились: 8 категорий украинцев остались без отсрочки (полный список)

Среди военнообязанных, потерявших право на отсрочку, в частности, лица со статусом «ограниченно пригодный», студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения и другие.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Комментарии
Отсрочка от мобилизации

Отсрочка от мобилизации / © ТСН.ua

В Украине заработали новые правила мобилизации: ряд категорий военнообязанных мужчин потерял право на отсрочку.

Об этом сообщает Донецкий областной ТЦК и СП.

Кто потерял право на отсрочку

Согласно новому законодательству, право на отсрочку теряют 8 категорий. Это:

  • Студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование.

  • Многодетные мужчины с задолженностью по алиментам.

  • Лица, ухаживающие за мужем или женой с инвалидностью III группы.

  • Родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умерла или пропала без вести и не отбывает наказание.

  • Мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II групп, если нет других трудоспособных членов семьи.

  • Лица работающих на предприятиях и организациях Министерства обороны.

  • Лица со статусом «ограниченно пригодны» из-за отмены этой категории.

  • Мужчины, которые по повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми (имеющие свидетельства о I и II группах инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года), должны пройти медосмотр повторно.

Кто получил право на отсрочку

В то же время существует одна категория военнообязанных, получивших право на отсрочку от мобилизации. Это мужчины, у которых несовершеннородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне. Раньше она предоставлялась только, когда речь шла о полнородных родственниках.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине продлено военное положение и мобилизацию еще на 90 дней — до 2 августа 2026 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. С 2022 это уже двадцатое решение действующего созыва Верховной Рады.

До 10 августа предприятия со статусом критически важных должны подтвердить соответствующую категорию. Для этого им необходимо предоставить справку о средней заработной плате сотрудников и налоговой отчетности за последний месяц. Предприятия должны удостоверить соответствие нескольким требованиям одновременно:

  • численности работников и объемам деятельности;

  • объемам уплаченных налогов и сборов;

  • наличия материально-технической базы (техники и оборудования);

  • выполнению государственных оборонных заказов;

  • соблюдению установленных норм военного учета.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
5451
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie