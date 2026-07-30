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ТСН в социальных сетях

Забрызгал газом и таранил машины ТЦК задним ходом: на Волыни водитель "фуры" устроил дикий экшн, убегая от мобилизации

Забрызгал газом и таранил машины ТЦК задним ходом: на Волыни водитель «фуры» устроил дикий экшн, убегая от мобилизации

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2464
Время на прочтение
1 мин
Забрызгал газом и таранил машины ТЦК задним ходом: на Волыни водитель "фуры" устроил дикий экшн, убегая от мобилизации

Сотрудник ТЦК висел на дверях фуры, водитель таранил авто: на Волыни дальнобойщик пытался сбежать от мобилизации (видео)

На Волыни водитель грузовика таранил авто ТЦК и пытался сбежать: его догнали и мобилизовали.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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На Волыни водитель грузовика разбил машины ТЦК и потащил за собой на дверях сотрудника военкомата, убегая от мобилизации.

Соответствующее видео было распространено в Сети.

На кадрах видно, как легковые авто окружили грузовик. Водитель грузовика их таранит и пытается уехать. Далее видно, что на дверях фуры висит мужчина в форме. Ему удается вытащить водителя из кабины через окно, после чего тот пытался сбежать.

Как уточняет местное издание «Конкурент», инцидент произошел в поселке Маневичи. В комментарии изданию пресс-служба Волынского областного ТЦК и СП рассказала, что во время проверки документов выяснилось, что водитель 1995 рождения находится на воинском учете в одном из ТЦК Ровенской области и с 15 июня 2026 якобы имеет статус нарушителя воинского учета из-за неявки по повестке.

В ТЦК утверждают, что во время инцидента мужчина применил слезоточивый газ в сторону одного из работников военкомата. После этого, двигаясь задним ходом на фуре, он совершил наезд на служебные автомобили ТЦК.

Отмечается, что сейчас водителя уже призвали на военную службу по мобилизации в одну из воинских частей.

Ранее житель Кременчуга Полтавской области Марк Захаров утверждал, что его пытались мобилизовать, несмотря на травму позвоночника. «Убеждали», приставив пистолет к голове.

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Дата публикации
Количество просмотров
2464
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