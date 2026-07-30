«Ландекс Агро» Александра Кацубы вошла в список Forbes Next 250

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Ландекс Агро работает на деоккупированных территориях восьми общин Харьковской области — в Лозовском, Изюмском и Купянском районах. Компания выращивает зерновые и масличные культуры, предоставляет в аренду сельхозтехнику, занимается хранением и доработкой продукции. Земельный банк составляет 52,8 тыс. гектаров, из которых 9500 гектаров находятся в собственности общества.

Основную часть земель компания привлекла в течение двух лет. В декабре 2024 года она приобрела 26,5 тыс. гектаров – бывшие активы AgroGeneration. В феврале 2025 года земельный банк вырос еще на 3,8 тыс. гектаров за счет Лозовского кластера. В октябре того же года Антимонопольный комитет разрешил компании приобрести агрофирму «Подоловская» с 6,6 тыс. гектаров, а в феврале 2026-го – ООО «Земли Слобожанщины».

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Уборочная кампания в 2026 году продолжается. Обмолот гороха завершен на площади 475,3 гектара: валовой сбор составил 1089,82 тонн при урожайности 22,93 ц/га. Озимый рапс собран из 353,66 гектара с результатом 17,8 ц/га. Средняя урожайность озимой пшеницы – 48 ц/га, комбайны прошли 2969 гектаров, до уборки остается 12 227,9 гектара.

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На показатели повлияли весенние заморозки, летняя засуха и боевые действия. Только в течение июля из-за обстрелов в Изюмском районе уничтожено до 150 гектаров посевов пшеницы.

«Жатва на Харьковщине сегодня – это не просто работа, это настоящий вызов», – отмечает руководитель компании Глеб Гаврилов. По его словам, минная опасность и риск обстрелов являются повседневной реальностью для механизаторов и агрономов, поэтому приоритетом для предприятия остается безопасность работников.

Харьковская область имеет самый высокий в Украине уровень загрязнения взрывоопасными предметами. Ландекс Агро сотрудничает с сертифицированными операторами противоминной деятельности, возвращая сельскохозяйственные земли к безопасному использованию.

В апреле 2025 года компания интегрировала IoT-платформу "Агроконтроль" для цифрового управления производственными процессами. В структуре посевов преобладают подсолнечник и озимая пшеница – на них приходится 80% площадей; остальные занимают лен, рапс, горох, нут и соя. Под льном задействовано до 4000 гектаров.

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Конечным бенефициаром Ландекс Агро является предприниматель и инвестор Александр Кацуба, который также имеет активы в сферах газодобычи, медиа и финансовых технологий.

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