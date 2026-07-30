Когда Уиткофф и Кушнер посетят Киев: в СМИ узнали дату

Уиткофф и Кушнер / © Getty Images

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, вероятно, приедут в Украину во второй половине августа во время мероприятий к 35-й годовщине Независимости.

Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алекс Рауфоглу со ссылкой на два источника, знакомых с планами визита.

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Других деталей журналист не привел.

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Ранее газета Financial Times писала, что Уиткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. Белый дом официально предстоящий визит пока не подтверждал.

О визите Уиткоффа и Кушнера в течение двух недель в рамках усилий по завершению войны сообщила также американская MAGA-блогерша Лора Лумер, которая на днях посетила с визитом Украину и поговорила с президентом Зеленским.

«Эпопея» с визитом Уиткоффа и Кушнера

Напомним, приезда американской делегации, в которую могут войти Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, ожидали еще после Пасхи. Однако визит так и не состоялся.

Впоследствии появилась информация, что спецпосланники президента США Дональда Трампа не спешат с визитом в Киев, несмотря на предыдущие обещания.

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В конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут приехать в Киев уже в ближайшее время — через две недели. Однако визит снова сорвался.

В западных СМИ писали, что Кушнер не хочет ехать в Киев «просто пофотографироваться» и требует от Украины уступок в переговорах.

В начале июля президент Зеленский выразил надежду, что американцы все же приедут, несмотря на длительную паузу.

На прошлой неделе Владимир Зеленский провел переговоры с Уиткоффом и зятем Трампа Кушнером. Однако о предстоящем визите тогда не сообщалось.

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СМИ подсчитали, что Стив Уиткофф пять раз лично встречался с диктатором Путиным в России в 2025 году. Еще дважды он виделся с Путиным вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером. При этом Уиткофф и Кушнер до сих пор ни разу не посетили Украину.

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