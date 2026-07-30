Была ли российская ракета в Польше намеренной провокацией: Сикорский сделал заявление

Радослав Сикорский / © Associated Press

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Падение ракеты на территории Польши могло быть как неисправностью, так и сознательной провокацией Кремля.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью программе «World at One» на радиостанции BBC, передает The Guardian.

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По словам главы польского дипломатического ведомства, сейчас расследование продолжается, поэтому союзники должны рассматривать все возможные сценарии.

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«Мы не знаем, была ли это неисправность, или умышленное вмешательство, но на этом этапе мы должны держать варианты открытыми», — отметил Радослав Сикорский.

Дипломат подчеркнул, что партнерам необходимо неукоснительно соблюдать утвержденный план поддержки Киева, сосредоточив ключевое внимание на поставках средств противовоздушной обороны.

«Россияне могут рассчитывать, что они смогут взломать сопротивление Украины атаками на теплоснабжение и производство электроэнергии. Они уничтожили 80% мощностей по производству электроэнергии в Украине, что, конечно, влияет не только на гражданское население, но и на производственные мощности в оборонном секторе», — заявил министр иностранных дел Польши.

По словам главы МИД, подобные действия свидетельствуют о том, что Владимир Путин действует в отчаянии и задействует все ресурсы для ударов по Украине, что подтверждается очередной массированной атакой на Киев и западные регионы страны.

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Ракета РФ залетела в Польшу — последние новости

Напомним, утром 30 июля во время российских обстрелов Украины сирены звучали уже в Польше — в Люблинском воеводстве, в 80 км от границы. Возле сел Туробин и Тарнава раздались взрывы, а впоследствии в поле обнаружили огромную воронку. Предварительно туда упала российская ракета Х-101.

Польские воздушные силы не сумели сбить российскую крылатую ракету Х-101, несмотря на то, что на ее перехват подняли четыре истребителя F-16 и самолет ДРЛВ.

Комментируя нарушение ракетой воздушного пространства Польши, европейские политики отмечают, что война уже давно представляет угрозу не только Украине, но и всей Европе.

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