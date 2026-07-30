"Умер у меня на руках": семья Николая Мозгового довела до слез воспоминаниями о нем в годовщину смерти

Елена и Николай Мозговые / © facebook.com/olenamozgova

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Сегодня, 30 июля, исполнилось 16 лет со дня смерти Народного артиста Украины, композитора и певца Николая Мозгового.

В такую печально известную дату его дочь, музыкальный продюсер Елена Мозговая, поделилась болезненными воспоминаниями о последних минутах жизни отца. В своем Facebook Елена призналась, что то утро она помнит до сих пор, ведь до последнего была рядом с самым родным человеком. По словам продюсера, Николай Мозговой умер прямо у нее на руках, а боль от потери никуда не исчезает.

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«16 лет прошло. Это было самое страшное утро в моей жизни. Он умер у меня на руках. И я ничего не смогла поделать. Больно до сих пор. Иногда больше, а иногда немного утихает. Люблю и очень скучаю», — написала Мозговая.

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Свой пост она дополнила архивным видео с выступлением отца, на котором он исполняет одну из своих самых известных композиций — «Минає день, минає ніч».

Николай Мозговой / © Алена Мозговая / Facebook

Память легендарного композитора также почтила его внучка Зоя Мозговая. В своем фотоблоге она опубликовала архивный кадр с дедушкой, сделанный еще в детстве, и посвятила ему эмоциональное обращение.

Зоя вспомнила теплые разговоры, объятия и поддержку, которую всегда получала от Николая Мозгового. Она отметила, что дедушка был для нее человеком, который дарил чувство безопасности и безусловной любви, а его творчество и сегодня продолжает жить в сердцах украинцев.

«Сегодня исполняется 16 лет, как ты ушел из тела и покинул этот мир… Я помню тот день. Помню наши разговоры, твои объятия, каждый миг, который мы разделили вместе. Помню твое большое, теплое сердце, твою безграничную любовь, заботу и ту особую мужскую отцовскую силу, которую ты дарил мне всегда. Ты умел любить так искренне — просто быть рядом, обнять, сказать нужные слова. Ты оставил после себя не только песни и музыку — ты оставил частицу своей души. Твой голос продолжает жить, твои мелодии затрагивают сердца людей и несут в мир твою любовь, твою энергию, твой свет. Люблю тебя всем сердцем, дедушка. Благодарю тебя за все», — обратилась Зоя.

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Николай Мозговой с внучкой Зоей — архивное фото / © instagram.com/matatatahakuna

Напомним, Николай Мозговой ушел из жизни 30 июля 2010 года в возрасте 62 лет из-за остановки сердца. Он оставил после себя богатое творческое наследие, а его песни до сих пор остаются знаковыми для украинской музыки.

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