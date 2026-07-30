«Выжили те, кто за границей»: щемящая история огромной семьи, которую убил ракетой Путин

В частном доме Вороновых, по словам их родственницы, погибли 10 человек. Фото семьи: Свои. Кривой Рог. Коллаж ТСН.ua / © ТСН

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Стали известны новые щемящие подробности о супругах и семерых детях Артема и Елены Вороновых, которых в ночь на 30 июля убила российская ракета в собственном доме в селе Радушное вблизи Кривого Рога на Днепропетровщине. По предварительным данным, вместе с ними в доме ночью находился их полуторагодовалый внук.

ТСН.ua разыскал и пообщался с родственниками и знакомыми этой семьи.

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Так, по словам местной жительницы и педагога Людмилы Макаренко, сестра которой была подругой одной из погибших, 16-летней Доминики, последняя собиралась 29 июля ехать к своему парню и подруге, но перенесла эту поездку на 30 июля.

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Кроме того, по словам Людмилы, самая молодая из девочек Вороновых, Эмилия, отличалась тем, что имела незаурядные успехи в учебе.

Семья Вороновых, находившаяся в доме. Фото: Свои. Кривой Рог.

«Это был очень умный ребенок. Она ходила к нам в учебный центр, чтобы подготовиться к школе. Родители планировали отдать ее в школу осенью-2026, но у Эмилии была настолько отличная память, она была настолько готова к учебе, что педагог посоветовала маме девочки не терять год и идти в школу. То есть ребенок пошел в школу в 5 лет», — рассказывает Людмила.

Мать погибшей Елены Вороновой, Неля, в комментарии для ТСН.ua рассказала следующее: «Из семьи выжили те, кто за границей, — самая старшая дочь, один сын и другой сын, который служит в Украине. В доме было 10 человек — отец, мать, семь детей и внук. Все они погибли в мгновение….»

Последствия попадания российской ракеты. Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

И продолжила: «Елена и Артем поженились, когда были очень молодыми. Артем мне тогда сказал, что у него с Еленой будет большая семья и много детей. Я тогда на него еще так посмотрела и подумала, почему он так решил… А в жизни получилось, что детей было действительно много. Всю свою жизнь они вкладывали в детей. Дети занимались шахматами, занимали призовые места в районе, области. Шахматами занимались и мальчики, и девочки».

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По словам Нели, у зятя была рабочая специальность, а дочь работала экономистом в сфере образования.

«Все дети переняли от родителей трудолюбие, но такое произошло…», — говорит она.

Женщина также сообщила, что возраст находившихся в доме детей Вороновых колебался от 6 лет до 17.

«Эмилии, самой младшей, было 6 лет. Других девочек звали Доминика, Виорика, Федерика — так их назвал папа. Имена девочкам в семье давал папа, а имена мальчикам давала мама. По отношению к детям в семье была и любовь, но была и требовательность. Если отец говорил, это приравнивалось к уровню закона», — сообщила нам бабушка погибших детей.

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С болью в голосе она говорит, что по состоянию на первую половину дня было найдено 6 тел.

«Фрагменты тел собирали даже в пакеты, потому будут и закрытые гробы. Полуторагодовалый Артемчик, внучок, тоже погиб», — рассказала нам Неля.

В свою очередь, один из сыновей Вороновых, который, по ее словам, находится за границей, написал в сельском чате следующее: «У меня забрали самое ценное…»

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