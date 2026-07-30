- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 467
- Время на прочтение
- 3 мин
«Выжили те, кто за границей»: щемящая история огромной семьи, которую убил ракетой Путин
Во время массированной атаки по Украине Россия убила почти всю одну из самых больших семей под Кривым Рогом.
Стали известны новые щемящие подробности о супругах и семерых детях Артема и Елены Вороновых, которых в ночь на 30 июля убила российская ракета в собственном доме в селе Радушное вблизи Кривого Рога на Днепропетровщине. По предварительным данным, вместе с ними в доме ночью находился их полуторагодовалый внук.
ТСН.ua разыскал и пообщался с родственниками и знакомыми этой семьи.
Так, по словам местной жительницы и педагога Людмилы Макаренко, сестра которой была подругой одной из погибших, 16-летней Доминики, последняя собиралась 29 июля ехать к своему парню и подруге, но перенесла эту поездку на 30 июля.
Кроме того, по словам Людмилы, самая молодая из девочек Вороновых, Эмилия, отличалась тем, что имела незаурядные успехи в учебе.
«Это был очень умный ребенок. Она ходила к нам в учебный центр, чтобы подготовиться к школе. Родители планировали отдать ее в школу осенью-2026, но у Эмилии была настолько отличная память, она была настолько готова к учебе, что педагог посоветовала маме девочки не терять год и идти в школу. То есть ребенок пошел в школу в 5 лет», — рассказывает Людмила.
Мать погибшей Елены Вороновой, Неля, в комментарии для ТСН.ua рассказала следующее: «Из семьи выжили те, кто за границей, — самая старшая дочь, один сын и другой сын, который служит в Украине. В доме было 10 человек — отец, мать, семь детей и внук. Все они погибли в мгновение….»
И продолжила: «Елена и Артем поженились, когда были очень молодыми. Артем мне тогда сказал, что у него с Еленой будет большая семья и много детей. Я тогда на него еще так посмотрела и подумала, почему он так решил… А в жизни получилось, что детей было действительно много. Всю свою жизнь они вкладывали в детей. Дети занимались шахматами, занимали призовые места в районе, области. Шахматами занимались и мальчики, и девочки».
По словам Нели, у зятя была рабочая специальность, а дочь работала экономистом в сфере образования.
«Все дети переняли от родителей трудолюбие, но такое произошло…», — говорит она.
Женщина также сообщила, что возраст находившихся в доме детей Вороновых колебался от 6 лет до 17.
«Эмилии, самой младшей, было 6 лет. Других девочек звали Доминика, Виорика, Федерика — так их назвал папа. Имена девочкам в семье давал папа, а имена мальчикам давала мама. По отношению к детям в семье была и любовь, но была и требовательность. Если отец говорил, это приравнивалось к уровню закона», — сообщила нам бабушка погибших детей.
С болью в голосе она говорит, что по состоянию на первую половину дня было найдено 6 тел.
«Фрагменты тел собирали даже в пакеты, потому будут и закрытые гробы. Полуторагодовалый Артемчик, внучок, тоже погиб», — рассказала нам Неля.
В свою очередь, один из сыновей Вороновых, который, по ее словам, находится за границей, написал в сельском чате следующее: «У меня забрали самое ценное…»