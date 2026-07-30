Их построили задолго до Гизы: найденные 5000-летние гробницы раскрыли главный секрет пирамид

Археологи нашли гробницы с уникальной архитектурой / © pixabay.com/TheDigitalArtist

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В районе Джабаль-ат-Тайр исследователи обнаружили две гробницы со стенами, которые расширяются у основания и сужаются кверху. Такой дизайн значительно повышал стабильность построек и опередил появление пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина.

Об этом пишет Express.

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Эксперименты первых строителей

Кроме особой формы стен ученые нашли доказательства использования сложных методов обработки камня и массивные деревянные опоры, встроенные по всей длине гробниц. На каменных блоках также сохранились следы окисления, которые могли образоваться при масштабной резке и подготовке строительных материалов.

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Эти беспрецедентные находки дают редкое представление о длительных архитектурных экспериментах, предшествовавших появлению больших каменных монументов. Благодаря этим ранним попыткам древние инженеры научились превращать обычные места захоронений в грандиозные памятники, рассчитанные на тысячелетия.

Открытие способно полностью изменить понимание древнеегипетской архитектуры, поскольку доказывает, что передовые инженерные методы возникли гораздо раньше, чем считалось до сих пор. Найденная южнее вторая гробница сохранилась в гораздо лучшем состоянии, что позволило подробно изучить ее оригинальный дизайн.

Связь с мощным фараоном

Генеральный секретарь Высшего совета древностей Хишам Эль-Лейти рассказал, что анализ обнаружил поразительное сходство между новыми структурами и усыпальницей короля Дэна. Этот фараон был мощным правителем первой династии, начавшей управлять объединенным Египтом около 3100 года до нашей эры.

«Первая гробница является исключительным открытием с уникальным дизайном, тогда как вторая имеет схожую планировку и остается очень хорошо сохраненной», — подчеркнул чиновник.

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Загадочные додинастические захоронения

Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи отметил, что эти монументальные постройки обязательно помогут экспертам лучше понять эволюцию погребальной архитектуры. Кроме гробниц правителей, на этой же территории археологи раскопали часть древнего кладбища, которое датируется додинастическими временами.

Исследователи обнаружили останки нескольких людей, которые были похоронены в скрученном положении и тщательно завернуты в плетеные циновки из растений. Рядом с телами лежала характерная черная керамика, относящаяся к доисторическим культурным фазам Накада 2 и Накада 3.

Эти исторические периоды существовали еще до того, как страна была окончательно объединена под властью своих первых могущественных фараонов. Благодаря такому разнообразию находок стало ясно, что Джабаль-ат-Тайр оставался чрезвычайно важным местом для захоронений на протяжении многих разных эпох.

В дополнение к древнейшим артефактам, ученые раскопали индивидуальные и массовые захоронения более позднего периода, где останки были помещены в деревянные гробы. Хотя дерево претерпело значительное гниение, отдельные два фрагмента саркофагов все же смогли пережить тысячелетие и сохраниться до наших дней.

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Напомним, гигантская подземная пирамида , спрятанная под склоном холма в Индонезии, оказалась намного старше Стоунхенджа или пирамиды Гизы и может составить конкуренцию древнейшим мегалитическим сооружениям, когда-либо построенным руками человека.

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