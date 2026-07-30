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Маринованные огурцы с медом: рецепт хрустящей закуски
Хрустящие, сочные, с лёгкой сладковатой ноткой мёда и пикантностью дижонской горчицы — именно такими получаются эти быстро приготовленные маринованные огурцы.
Если классическими рецептами уже никого не удивишь, стоит попробовать сочетание меда, яблочного уксуса и дижонской горчицы. Именно этот баланс сладкого, кислого и острого создает насыщенный вкус, который влюбляет с первого кусочка. Рецепт, о котором рассказала автор кулинарной страницы liliya.cooking, уже стал фаворитом среди ценителей простых летних закусок. И не зря, ведь всего 10–15 минут — и на столе блюдо, которое идеально дополнит любой обед или ужин.
Ингредиенты
- огурцы
- 800 г
- чеснок
- 4 зубчика
- зелень (укроп и петрушка)
- 1 пучок
- перец чили
- 1 шт.
- дижонская горчица
- 2 ст. л.
- яблочный уксус
- 2 ст. л.
- мед
- 2 ч. л.
- масло
- 4 ст. л.
- соль (с горкой)
- 1 ч. л.
Приготовление
Огурцы нарежьте на удобные кусочки.
Добавьте мелко измельченный чеснок, нарезанные укроп и петрушку, а также перец чили.
Отдельно приготовьте маринад: смешайте дижонскую горчицу, яблочный уксус, мед, растительное масло и соль до однородной консистенции.
Залейте огурцы маринадом, тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом.
Оставьте мариноваться на 10–15 минут.
После этого закуска готова к подаче.
Если вы ищете рецепт, который готовится буквально за считанные минуты, но при этом имеет особый вкус, эти маринованные огурцы станут для вас настоящим открытием.