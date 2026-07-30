Маринованные огурцы с медом: рецепт хрустящей закуски

Маринованные огурцы с медом tiktok.com/@liliya.cooking

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Если классическими рецептами уже никого не удивишь, стоит попробовать сочетание меда, яблочного уксуса и дижонской горчицы. Именно этот баланс сладкого, кислого и острого создает насыщенный вкус, который влюбляет с первого кусочка. Рецепт, о котором рассказала автор кулинарной страницы liliya.cooking, уже стал фаворитом среди ценителей простых летних закусок. И не зря, ведь всего 10–15 минут — и на столе блюдо, которое идеально дополнит любой обед или ужин.

Ингредиенты огурцы 800 г чеснок 4 зубчика зелень (укроп и петрушка) 1 пучок перец чили 1 шт. дижонская горчица 2 ст. л. яблочный уксус 2 ст. л. мед 2 ч. л. масло 4 ст. л. соль (с горкой) 1 ч. л.

Приготовление

Огурцы нарежьте на удобные кусочки. Добавьте мелко измельченный чеснок, нарезанные укроп и петрушку, а также перец чили. Отдельно приготовьте маринад: смешайте дижонскую горчицу, яблочный уксус, мед, растительное масло и соль до однородной консистенции. Залейте огурцы маринадом, тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом. Оставьте мариноваться на 10–15 минут.

После этого закуска готова к подаче.

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Если вы ищете рецепт, который готовится буквально за считанные минуты, но при этом имеет особый вкус, эти маринованные огурцы станут для вас настоящим открытием.

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