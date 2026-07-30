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Дата публикации
Категория
Рецепты
Время на прочтение
1 мин

Маринованные огурцы с медом: рецепт хрустящей закуски

Хрустящие, сочные, с лёгкой сладковатой ноткой мёда и пикантностью дижонской горчицы — именно такими получаются эти быстро приготовленные маринованные огурцы.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
75 ккал
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Маринованные огурцы с медом tiktok.com/@liliya.cooking

Маринованные огурцы с медом tiktok.com/@liliya.cooking

Если классическими рецептами уже никого не удивишь, стоит попробовать сочетание меда, яблочного уксуса и дижонской горчицы. Именно этот баланс сладкого, кислого и острого создает насыщенный вкус, который влюбляет с первого кусочка. Рецепт, о котором рассказала автор кулинарной страницы liliya.cooking, уже стал фаворитом среди ценителей простых летних закусок. И не зря, ведь всего 10–15 минут — и на столе блюдо, которое идеально дополнит любой обед или ужин.

Ингредиенты

огурцы
800 г
чеснок
4 зубчика
зелень (укроп и петрушка)
1 пучок
перец чили
1 шт.
дижонская горчица
2 ст. л.
яблочный уксус
2 ст. л.
мед
2 ч. л.
масло
4 ст. л.
соль (с горкой)
1 ч. л.

Приготовление

  1. Огурцы нарежьте на удобные кусочки.

  2. Добавьте мелко измельченный чеснок, нарезанные укроп и петрушку, а также перец чили.

  3. Отдельно приготовьте маринад: смешайте дижонскую горчицу, яблочный уксус, мед, растительное масло и соль до однородной консистенции.

  4. Залейте огурцы маринадом, тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом.

  5. Оставьте мариноваться на 10–15 минут.

После этого закуска готова к подаче.

Если вы ищете рецепт, который готовится буквально за считанные минуты, но при этом имеет особый вкус, эти маринованные огурцы станут для вас настоящим открытием.

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