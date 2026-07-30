Ребёнка и двух мужчин унесло в море в Одесской области: как всё закончилось (видео)

Спасение в Одесской области / © ТСН

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В Одесской области местный рыбак на лодке сумел оперативно доставить на берег из бушующего моря сразу троих человек. А началось всё с 9-летней девочки, которую на надувном круге порывистый ветер начал быстро уносить от берега. Надогнать её сразу же бросился родной дядя, однако коварное течение увлекло и его. А впоследствии на помощь им поплыл юноша на САП-доске — и тоже оказался в ловушке стихии.

В конце концов, спасать всех троих пришлось местным жителям, которые, несмотря на высокую минную опасность, рискнули выйти в море на старой резиновой лодке.

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С героями этой невероятной истории пообщался корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

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Ребёнка начало уносить от берега

Всё произошло на неофициальном пляже в посёлке Каролино-Бугаз. Здесь нет спасательных постов, а всё побережье усеяно предупреждающими табличками о минной опасности. В середине дня внезапный ветер начал быстро уносить ребёнка на надувном круге от берега. Дядя девочки бросился в погоню со вторым кругом, но высокие волны унесли обоих ещё дальше в открытое море.

На помощь им пришел львовянин Даниил Зализняк, который в это время катался рядом на САП-доске. Юноша уже вернулся домой во Львов, поэтому рассказал о драматических минутах по телефону.

Даниил Зализняк, спасатель на доске САП: «Так получилось, что за два дня до этого я уже спас двух человек на матрасе. Думал, что и на этот раз всё быстро получится, но ветер и волны были гораздо сильнее. Я посадил девочку к себе на доску, чтобы она согрелась. Потом сил почти не осталось. Одно весло мы потеряли, осталось только одно… Тогда мы уже просто молились».

Драма на глазах у сотен отдыхающих

За страшной драмой, разворачивавшейся прямо в открытом море, с тревогой наблюдали сотни людей на пляже.

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Виктория Роговская, отдыхающая из Житомира: «Мы думали, что их сейчас быстро спасут. Но прошло полчаса, они становились всё меньше… Потом превратились в совсем крошечную точку».

Штормовой ветер нес троих измождённых людей прямо в сторону опасной, непроверенной акватории. Тогда местные жители решили действовать самостоятельно, не дожидаясь беды.

Алексей Цыганов, владелец местного отеля: «Мы полностью осознавали риск — там могли быть дрейфующие мины. Но ждать уже просто нельзя было».

У местных жителей нашлась старая резиновая лодка. Её быстро накачали все жители пляжа, на ходу починили мотор и только после этого рискнули выйти в бурное море. За руль плавсредства сел опытный местный рыбак Сергей Дубовой.

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Сергей Дубовой, рыбак: «Самым сложным было вернуться обратно. Лодку постоянно полностью заливали волны. Нельзя было ни ускориться, ни изменить курс. Люди в море были уже полностью измотаны».

Счастливый финал и предупреждение спасателей

И вот настал самый долгожданный момент — резиновая лодка под громкие аплодисменты и возгласы облегчения всего берега успешно возвращается на берег.

Дядя девочки получил сильное переохлаждение, поэтому медики немедленно госпитализировали его. Девочку также тщательно осмотрели врачи — к счастью, ребенок не получил никаких телесных повреждений.

Но уже на следующий день на этом же опасном пляже снова заметили десятки детей с надувными кругами и взрослых на матрасах.

Алексей Цыганов, владелец местного отеля: «Достаточно всего одного порыва ветра, чтобы за минуту унести человека туда, откуда он уже самостоятельно не вернётся».

Службы чрезвычайных ситуаций в очередной раз строго предупреждают: официально открытых пляжей в этом районе пока нет, спасательные посты не работают, а выход в море по-прежнему представляет смертельную опасность.

Александр Чуханенко, начальник Белгород-Днестровского РУ ГСЧС: «Если человека унесет в открытое море, спасти его зачастую просто некому».

Спасатели напоминают: всего месяц назад на одном из подобных диких пляжей произошла ужасная трагедия — в море на волне унесло десятилетнюю девочку. Тело ребёнка водолазы смогли найти только через три недели.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЧУДО в ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ! РЕЗИНОВАЯ ЛОДКА стала СПАСИТЕЛЬНОЙ для ОТДЫХАЮЩИХ на ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ, которых УНЕСЛО в МОРЕ

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