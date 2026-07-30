Что такое "молочный шаг" у котов: эксперты объяснили необычное поведение животных

Кот / © unsplash.com

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Большинство владельцев кошек хотя бы раз замечали, как их любимец нежно топчет лапками, мурлычет и словно делает массаж. На самом деле, такое поведение имеет глубокое инстинктивное происхождение и является одним из способов, которыми кошки демонстрируют доверие, чувство безопасности и привязанность к человеку.

Об этом сообщает PetMD.

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Специалисты объясняют, что это поведение называется «молочный шаг». Она формируется еще в первые дни жизни котенка. Во время кормления малыши ритмично нажимают лапками на живот матери, стимулируя выработку молока.

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Многие кошки сохраняют этот инстинкт и во взрослом возрасте, особенно если были рано отлучены от кошки.

По словам экспертов, «молочный шаг» помогает животному вернуть чувство уюта, которое она переживала рядом с матерью. Именно поэтому такое поведение часто сопровождается мурлыканием. Она помогает коту расслабиться, успокоиться и создает чувство безопасности.

Почему так ведут себя даже дикие кошки

Подобную привычку имеют не только домашние питомцы.

Ученые отмечают, что тигры, львы и другие крупные представители семейства кошачьих также приминают лапами траву или листву перед тем, как лечь отдыхать.

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Таким образом они обустраивают место для сна и инстинктивно готовятся к отдыху. У домашних кошек такое поведение чаще всего можно увидеть на одеяле, лежанке или диване.

Когда животное перебирает лапами по человеку или предмету, оно оставляет свой запах. Таким образом, кот будто обозначает территорию и демонстрирует, что этот человек или место принадлежат к его безопасному пространству. Именно поэтому любимец может регулярно «массировать» своего хозяина.

Эксперты отмечают, что сочетание мурлыкания, «молочного шага» и спокойного поведения свидетельствует о высоком уровне доверия.

Фактически кот сообщает хозяину: «Рядом с тобой я чувствую себя спокойно и безопасно».

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Именно поэтому ветеринары советуют не ругать животное за такое поведение. Если же топтание лапками доставляет дискомфорт, можно предложить любимцу мягкую лежанку или плед, где он сможет удовлетворять свой природный инстинкт.

Напомним, коты воспринимают мир иначе, чем люди. Из-за дихроматического зрения они видят преимущественно оттенки серого, синего и желтого, зато прекрасно ориентируются в темноте и замечают малейшие движения.

Специалисты отмечают, что для кошек важнее внешности человека голос, запах и поведение. Ученые также отмечают, что общение с котами помогает снижать стресс и положительно влияет на здоровье человека.

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