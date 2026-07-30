Когда Россия может повторить массированный удар: Жданов назвал дату и предупредил об изменении тактики Путина

Олег Жданов / © ТСН

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В ночь на 30 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Полтаве, Днепре, Кривом Роге, Сумах, Виннице и Харькове. По меньшей мере, восемь человек погибли.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua объяснил, в чем была особенность этой атаки, почему россияне изменили направление главного удара, есть ли у них еще запас ракет и дронов и когда могут повторить подобный обстрел.

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Почему Россия нанесла удар не только по Киеву

По словам Олега Жданова, быстро повторить атаку такого масштаба Россия вряд ли сможет, ведь ей нужно время на накопление ракет.

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«Думаю, что быстро повторить атаку они вряд ли могут. Им нужно время для накопления ракет. Мы с вами говорили, что это может быть от 10 до 14 дней. Это накопление ракет для аналогичного повторного удара», — говорит Олег Жданов.

Военный эксперт признает, что большинство аналитиков, в том числе он сам, ожидали главного удара именно по столице. Однако Россия сменила тактику.

«Как говорил китайский мудрец, война — это искусство обмана. И в этом смысле они нас обманули и решили накрыть большую часть Украины этими обстрелами. Я думаю, именно потому, что количество, особенно "Шахедов" и "Гераней", было не так уж велико, как в предыдущие разы — 300. Не 500, не 700, а 300. И второе — они решили немного пройтись и по регионам нашей страны», — объясняет эксперт.

Олег Жданов обращает внимание еще на один момент — сообщение о возможном залете российской ракеты в воздушное пространство Польши.

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«Нужно еще разобраться с этим ударом по Польше, потому что это может быть не случайный удар, это может быть пробный шар в плане реакции стран НАТО на такой залет крылатой ракеты. Говорят, что это могла быть Х-101. Как они — проглотят или не проглотят такой выпад со стороны Российской Федерации», — говорит он.

В чем была особенность массированной атаки

По мнению военного эксперта, одной из главных особенностей удара стал именно массированный ракетный обстрел Киева.

«Особенность была в том, что Киев получил групповой ракетный удар. Скорее всего, это был либо ракетный залп, либо серия ракет С-400. Потому что очень быстро и много — четыре-пять ракет прилетело почти одновременно. А остальные уже бомбили другие цели», — говорит Олег Жданов.

Он также не исключает, что российское командование могло учесть информацию об усилении украинской противовоздушной обороны.

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«Возможно, россияне учли, что наш президент буквально два дня назад говорил, что мы срочно получаем партию ракет для Patriot. Возможно, это могло послужить поводом к тому, что они понимали: хотя половина будет гарантированно сбита, поэтому удар разнесли по всей территории Украины», — объясняет эксперт.

Почему Россия использовала меньше «Шахедов»

Олег Жданов говорит, что во время нынешней атаки Россия применила гораздо меньше дронов, чем во время предыдущих массированных налетов. По его словам, этому может быть несколько разъяснений.

«Я считаю, что могут быть две версии. Первое — то судно, которое мы потопили в Каспийском море, могло везти определенную партию этих "Шахедов" в Иран или "Гераней". Помните, когда была 60-дневная война Израиля и Соединенных Штатов против Ирана, тогда в арабских странах сбивали эти дроны, а на крыльях было написано "Герань". И обратите внимание, как Иран обиделся из-за повреждения этого судна. Был дипломатический скандал и требование возмещения», — говорит эксперт.

Вторая версия, по словам Жданова, связана с изменением приоритетов российского военного производства.

«Возможна переориентация производства, котрое ранее занималось "Шахедами", под производство реактивных "Гераней-3", "Гераней-4" или миникрылатой ракеты "Бандероль". Для нее уже сделали катапульту, чтобы запускать не с воздуха, а с земли. Возможно, произошла переориентация на более эффективные способы поражения. Потому что сегодня "Шахеды" мы сбиваем с вероятностью около 90%, а вот с реактивными нам бороться намного труднее», — говорит он.

Почему во время полета «Циркона» люди слышали взрывы

При ударе по Днепропетровской области местные жители сообщали о мощных взрывах еще до момента поражения цели. Жданов объяснил, что это связано с полетом гиперзвуковой ракеты.

«Эти взрывы люди слышат, когда сверхзвуковая, а в этом случае гиперзвуковая ракета преодолевает очередной звуковой барьер. Поэтому они, в принципе, безопасны, за исключением возможного страха. Чтобы получить контузию, нужно находиться очень близко к этой ракете», — объяснил эксперт.

Он напомнил, что подобное явление украинцы уже наблюдали во время полетов российских ракет "Кинжал".

«Реактивный самолет, когда преодолевает звуковой барьер, тоже создает такой взрыв, что даже уши закладывает. Помните, когда "Кинжалы" летели через Киев, мы также слышали такие взрывы», — говорит Олег Жданов.

Может ли Россия в ближайшее время повторить массированный удар

По мнению эксперта, на этой неделе повторить атаку такого масштаба Россия вряд ли сможет.

«Я думаю, что вряд ли они могут повторить такую атаку. Меньшим объемом — да. К примеру, теми же баллистическими ракетами. Если подтвердится информация, что Россия вот-вот должна получить партию северокорейских ракет КН-23, то такой групповой удар, как по Киеву сегодня или в прошлый раз, вполне вероятен в радиусе 500 километров от Брянской и Курской областей», — говорит Олег Жданов.

Он сомневается, что в ближайшее время Россия сможет снова применить одновременно стратегическую авиацию, баллистические ракеты и более 300 беспилотников.

«Чтобы поднять стратегическую авиацию с крылатыми ракетами, использовать баллистические ракеты и еще 300 с лишним дронов — думаю, в ближайшее время они вряд ли смогут это повторить», — считает эксперт.

При этом Олег Жданов рекомендует внимательно следить за перемещением российской стратегической авиации.

«Если она ближайшие одни-два дня будет передислоцироваться за Урал, то точно не будет повтора. Если же останется на аэродромах "Оленья" и "Энгельс", возможно, они еще что-то нашкребут для повторного удара, например, в выходные дни», — говорит Олег Жданов.

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