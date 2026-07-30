Руины дома семьи Вороновых

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В ночном ударе России вблизи Кривого Рога, в результате которого погибла многодетная семья, предположительно была использована северокорейская ракета.

Об этом пишет Reuters.

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В издании отмечают, что это первый случай применения оружия из КНДР в войне почти через год.

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«Россия и раньше запускала северокорейские ракеты по украинским целям, но их развертывание после длительного перерыва указывает на новый запас оружия, который Москва может использовать, усиливая ракетные атаки на Украину», — отметил источник.

По данным собеседника Reuters, 8 августа 2025 года было последним случаем, когда Украина подтвердила российский удар с использованием северокорейской ракеты.

Напомним, Россия начала обстреливать Украину северокорейскими баллистическими ракетами малой дальности КН-23 и КН-24 в конце 2023 года.

Северная Корея была близким союзником России на протяжении большей части войны в Украине, предоставляя тысячи военнослужащих и миллионы артиллерийских снарядов для военных усилий в дополнение к ракетам.

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Удар по Радушному — что известно

Напомним, в Радушном в Криворожском районе Днепропетровской области 30 июля в результате российского массированного удара погибли все члены многодетной семьи.

Артем и Елена Вороновы вместе с семью младшими детьми и внуком были дома в момент удара российской ракеты в Радушном.

По состоянию на данный момент точно известно, что погибли родители и трое детей.

Судьба еще пятерых детей устанавливается, но шансов, что они уцелели, нет. Поскольку под завалами были обнаружены фрагменты человеческих тел, вероятно, их еще не идентифицировали. От самого дома Вороновых ничего не осталось.

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