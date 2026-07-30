От дома ничего не осталось: как выглядит место трагедии в Радушном, где РФ убила многодетную семью

Атака РФ на Днепропетровщину 30 июля / © ГСЧС Украины

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Ночной российский удар по Днепропетровщине 30 июля превратил жилой квартал в пожарище и унес жизни всей семьи.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

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Он сообщил, что из-за вражеских обстрелов в поселке Радушное на Криворожье полностью уничтожен частный жилой дом, в котором находилась многодетная семья. В результате попадания вражеской ракеты погибли по меньшей мере шесть человек, среди которых трое детей.

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На месте попадания продолжаются спасательные и восстановительные работы, а от здания практически ничего не осталось.

«Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких», — отметил глава ОВА Александр Ганжа.

Правоохранители и экстренные службы продолжают фиксировать последствия очередного военного преступления РФ против гражданского населения региона.

РФ атаковала дом многодетной семьи в Радушном — последние новости

Напомним, в поселке Радушное Днепропетровской области российская баллистическая ракета полностью уничтожила дом многодетной семьи Вороновых, убив родителей, семерых детей и полуторагодовалого внука.

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На месте дома работают кинологи с собаками, ищут фрагменты тел. В настоящее время официально подтверждена смерть шести человек.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 30 июля российские военные ударили баллистической ракетой «Искандер-М» по селу в пригороде Кривого Рога. Она попала прямо в частный дом, где жила многодетная семья. Как отметил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, запуск производился из района российского Воронежа.

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