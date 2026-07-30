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От дома ничего не осталось: как выглядит место трагедии в Радушном, где РФ убила многодетную семью
В ночь на 30 июля россияне нанесли ракетный удар по поселку Радушное на Криворожье. Уничтожено здание многодетной семьи, погибли 6 человек, среди них 3 детей.
Ночной российский удар по Днепропетровщине 30 июля превратил жилой квартал в пожарище и унес жизни всей семьи.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Он сообщил, что из-за вражеских обстрелов в поселке Радушное на Криворожье полностью уничтожен частный жилой дом, в котором находилась многодетная семья. В результате попадания вражеской ракеты погибли по меньшей мере шесть человек, среди которых трое детей.
На месте попадания продолжаются спасательные и восстановительные работы, а от здания практически ничего не осталось.
«Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких», — отметил глава ОВА Александр Ганжа.
Правоохранители и экстренные службы продолжают фиксировать последствия очередного военного преступления РФ против гражданского населения региона.
РФ атаковала дом многодетной семьи в Радушном — последние новости
Напомним, в поселке Радушное Днепропетровской области российская баллистическая ракета полностью уничтожила дом многодетной семьи Вороновых, убив родителей, семерых детей и полуторагодовалого внука.
На месте дома работают кинологи с собаками, ищут фрагменты тел. В настоящее время официально подтверждена смерть шести человек.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 30 июля российские военные ударили баллистической ракетой «Искандер-М» по селу в пригороде Кривого Рога. Она попала прямо в частный дом, где жила многодетная семья. Как отметил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, запуск производился из района российского Воронежа.