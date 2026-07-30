Эксперты назвали дома, где больше всего шансов выжить во время ракетного удара

Последствия обстрела

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Во время ракетных атак больше всего шансов выжить у жителей современных монолитно-каркасных домов. В то же время эксперты отмечают, что ни одна многоэтажка не гарантирует полной безопасности, поэтому во время воздушной тревоги необходимо покидать квартиру и переходить в укрытие.

Об этом сообщает «Телеграф».

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По словам специалистов, именно панельные дома являются самыми уязвимыми среди жилищного фонда советской застройки.

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Причина заключается в особенностях конструкции: здание состоит из отдельных железобетонных панелей, соединенных между собой. Если удар повреждает одну из несущих конструкций, это может привести к цепному разрушению.

Директор «Института города» Александр Сергиенко объяснил: «Если падает одна панелька, она может вызвать падение всех остальных панелей — по принципу домино».

Именно поэтому после отдельных ракетных ударов разрушается не только место попадания, но и значительная часть дома.

Не менее опасными эксперты называют «хрущевки».

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Большинству таких домов уже более полувека, а некоторым — почти 80 лет. Износившиеся перекрытия, тонкие перегородки и устаревшие конструкции значительно снижают их устойчивость к взрывной волне.

Эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно отмечает: «Хрущевки похожи на панельки по слабости конструкции. К тому же они уже сами по себе старики».

Сталинские дома, по словам экспертов, имеют более толстые несущие стены и более крепкие конструкции, чем другие дома советской застройки. Именно поэтому нагрузка от взрыва распределяется более равномерно, что уменьшает риск полного обрушения. Впрочем, даже сталинки нельзя считать полностью безопасными во время ракетных атак.

Лучшие показатели стойкости демонстрируют современные монолитно-каркасные дома. Их конструкция построена так, что основную нагрузку держит монолитный железобетонный каркас и колонны, а не наружные стены.

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По словам Александра Сергиенко, в случае попадания ракеты или дрона повреждения обычно ограничиваются отдельным участком, в то время как несущий каркас остается целым.

Кристина Ненно добавляет, что наружные стены таких домов не являются несущими, поэтому локальное разрушение не приводит к обвалу всей конструкции.

Почему даже в новостройке нельзя оставаться дома

Несмотря на преимущества современных домов, эксперты отмечают, что ни один жилой дом не проектировался с учетом прямого ракетного удара.

Кроме того, серьезную опасность представляют взрывная волна и обломки стекла, которые могут нанести смертельные травмы даже без прямого попадания в здание. Эксперты также обращают внимание на то, что качество строительства имеет решающее значение.

«Если застройщик сэкономил на арматуре — красивый фасад ничего не гарантирует. Никакой дом не строился с расчетом на ракетный удар», — подчеркнула Кристина Ненно.

Именно поэтому во время сигнала воздушной тревоги специалисты рекомендуют не оставаться в квартире независимо от типа дома, а направляться к ближайшему укрытию.

Напомним, в Украине предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за недопуск людей к укрытиям во время воздушной тревоги или российской атаки.

По словам адвоката Татьяны Козаченко, за такие действия должностным лицам может грозить штраф от 3400 до 8500 гривен, а в случае повторного нарушения — большая сумма. Если же недопуск привел к тяжелым последствиям, возможно возбуждение уголовного производства, в том числе по статьям Уголовного кодекса по поводу оставления в опасности и необеспечения доступа к укрытию. Наказание может предусматривать и лишение свободы.

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