Украина может потерять почти 300 тысяч тонн молока: что будет с ценами и импортом

Молоко / © Pixabay

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Украина в этом году рискует потерять почти 300 тысяч тонн молока из-за сокращения поголовья коров и продолжительного падения производства. Эксперты предупреждают, что в таких условиях на полках магазинов может становиться меньше украинской молочной продукции, а ее место будет постепенно занимать импорт.

Об этом говорится в прогнозе аналитиков Министерства сельского хозяйства США (USDA).

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По прогнозу аналитиков, в 2026 году в Украине произведут 6,65 миллиона тонн молока, что почти на 300 тысяч тонн меньше, чем в прошлом. Одновременно сокращается и поголовье крупного рогатого скота. Ожидается, что количество коров уменьшится еще на 60 тысяч голов и составит около 1,14 миллиона.

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Эксперты отмечают, что эта тенденция продолжается уже не первый год и пока не демонстрирует признаки улучшения.

Аналитики также прогнозируют понижение внутреннего спроса. Ожидается, что в этом году украинцы потребят 2,83 миллиона тонн молока, что примерно на 225 тысяч тонн меньше, чем годом ранее.

Ухудшились и прогнозы по экспорту. В частности, поставки украинского сливочного масла за границу могут сократиться почти на треть — с 14 до 10 тысяч тонн.

Также ожидается уменьшение экспорта сухого обезжиренного молока с 27 до 25 тысяч тонн. Для отрасли это особенно болезненно, ведь именно внешние рынки в последние годы частично компенсировали сокращение внутреннего спроса.

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Еще осенью прошлого года аналитики прогнозировали производство 6,8 миллиона тонн молока, однако со временем оценку пришлось пересмотреть в сторону уменьшения.

Особенно резко изменились ожидания по экспорту сливочного масла. Если раньше предполагался даже незначительный рост поставок, то теперь прогнозируется их существенное сокращение.

Это свидетельствует о том, что ситуация в молочной отрасли продолжает ухудшаться.

Почему украинские фермеры производят меньше молока

Среди основных причин эксперты называют:

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сокращение поголовья коров;

последствия войны для промышленных молочных ферм;

постепенное уменьшение производства молока в личных крестьянских хозяйствах

Именно частные хозяйства ранее обеспечивали значительную часть молока на внутреннем рынке, однако их роль постепенно уменьшается.

В отличие от Украины мировое производство молока продолжает увеличиваться. По прогнозу USDA, в этом году в мире произведут 573,1 миллиона тонн молока, что почти на 7,7 миллиона тонн больше, чем в прошлом.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Напомним, на украинских рынках массово появились арбузы, из-за чего цены быстро падают. В Киеве оптовые партии уже продают по 8–9 грн/кг, а розница держится около 10–12 грн/кг. Во Львове арбузы стоят дороже — в среднем 18 грн/кг.

Также в ближайшие два-три месяца цены на хлеб в Украине вырастут на 5–6%. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, дефицит продуктов в стране не ожидается, поскольку аграрии даже увеличили посевные площади под отдельные культуры.

В то же время, на стоимость пищи влияют логистика, сохранение урожая и расходы на персонал. Удорожание хлеба уже стабильная тенденция — ежемесячно он прибавляет в цене 1,5–2%.

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